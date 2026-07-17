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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۷

ورود قائم‌مقام وزیر کشور به کرمانشاه برای بازدید از مرزهای اربعین

ورود قائم‌مقام وزیر کشور به کرمانشاه برای بازدید از مرزهای اربعین

کرمانشاه- قائم‌مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین با سفر به کرمانشاه، روند آماده‌سازی مرزهای سومار و خسروی برای میزبانی از زائران اربعین حسینی را بررسی می‌کند.

علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، عصر جمعه با استقبال منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه وارد پایانه مرزی سومار در شهرستان گیلانغرب شد تا از نزدیک آخرین وضعیت آمادگی مرزهای استان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی را مورد ارزیابی قرار دهد.

در جریان این سفر، بازدید از پایانه مرزی سومار، مرز بین‌المللی خسروی و همچنین حضور در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه در دستور کار رئیس ستاد مرکزی اربعین قرار دارد. در این نشست، آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های زیرساختی، امنیتی، خدماتی، حمل‌ونقل و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین بررسی خواهد شد.

استان کرمانشاه امسال علاوه بر مرز بین‌المللی خسروی، از طریق مرز سومار نیز پذیرای زائران اربعین حسینی خواهد بود و مسئولان استان با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در تلاش هستند تا شرایط لازم برای تردد آسان، ایمن و روان زائران از هر دو مرز فراهم شود.

کرمانشاه به واسطه قرار گرفتن در مسیر اصلی عتبات عالیات، به «دروازه کربلا» شهرت دارد و مرز بین‌المللی خسروی نیز به عنوان قدیمی‌ترین و نزدیک‌ترین مسیر زمینی به عتبات عالیات و کربلای معلی، هر ساله میزبان شمار زیادی از زائران اربعین حسینی است. امسال نیز با فعال شدن مرز سومار، ظرفیت استان برای ارائه خدمات به زائران افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 6890711

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