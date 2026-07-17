به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر جمعه در نشست ستاد اربعین استان که با حضور قائم‌مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین در مرز سومار برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی این گذرگاه در ایام اربعین، اظهار کرد: با تأکید وزیر کشور و حمایت ستاد مرکزی اربعین، هماهنگی‌های گسترده‌ای با مسئولان کشور عراق انجام شده و در سفر اخیر به استان دیالی، آخرین وضعیت زیرساخت‌های طرف عراقی به‌ویژه در منطقه مندلی مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه مسئولان عراقی نیز با انگیزه و آمادگی کامل در حال فراهم کردن مقدمات لازم هستند.

وی افزود: همزمان با اقدامات طرف عراقی، استان کرمانشاه نیز بدون برخورداری از ردیف اعتباری مستقل، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای زیرساخت‌های مرز سومار اختصاص داده و قراردادهای لازم در بخش‌های مختلف منعقد شده است. این روند همچنان ادامه دارد و هر میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌ها نیز تأمین خواهد شد، زیرا فعال شدن این مرز علاوه بر افزایش رضایتمندی زائران، آثار اقتصادی و توسعه‌ای قابل توجهی برای منطقه و کشور به همراه خواهد داشت.

استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه تجاری مرز سومار، تصریح کرد: این گذرگاه یکی از مرزهای مهم کشور در حوزه تجارت است و روزانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ کامیون از آن تردد می‌کنند؛ ظرفیتی که در برخی روزها با مرز خسروی برابری می‌کند. آغاز تردد زائران اربعین از این مرز، ضمن حفظ کارکرد تجاری آن، زمینه رونق بیشتر منطقه را فراهم خواهد کرد و به توسعه مبادلات و خدمات مرزی نیز کمک می‌کند.

حبیبی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از الزامات اعلامی ستاد مرکزی اربعین در مرز سومار اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۱۵ اقدام اساسی از جمله توسعه روشنایی، ایجاد زیرساخت‌های خدماتی، ساماندهی مسیرها، استقرار قرارگاه اربعین و احداث سوئیت‌های مورد نیاز برای استقرار عوامل اجرایی انجام شده یا در مراحل پایانی اجرا قرار دارد. وی ابراز امیدواری کرد با تصمیم ستاد مرکزی اربعین، امسال مرز سومار به عنوان یکی از مبادی رسمی تردد زائران اربعین فعالیت خود را آغاز کند و این روز به عنوان نقطه عطفی در تاریخ شهرستان گیلانغرب و استان کرمانشاه ثبت شود.