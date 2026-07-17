به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت قائد شهید امت جمعهشب با حضور آیتالله صفایی بوشهری و فرماندار شهرستان بوشهر و جمعی از اتباع افغانستانی در مصلای امام جمعه شهر بوشهر برگزار شد.
فرماندار بوشهر در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی بخصوص رهبر شهید و فرزانه انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: حضور اتباع افغانستانی از کشور همسایه در کنار مردمان سرزمین ایران جلوهای از همدلی و پیوندهای عمیق معنوی میان مسلمانان جهان است و این همدلی و اتحاد، سرمایهای عظیم برای نظام اسلامی و پشتوانهای ارزشمند برای جامعه محسوب می شود.
محمد مظفری در ادامه با اشاره به نقش مسلمانان در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، افزود: مسلمانان سراسر دنیا در برهه حساس جنگ تحمیلی سوم با تقدیم بالاترین نشانههای ایثار و فداکاری دین خود را به رهبر شهید و عزیزشان ادا کردند و نام خود را در تاریخ مقاومت جهان اسلام ثبت کردند.
فرماندار بوشهر با بیان اینکه فرهنگ مقاومت در شهر شهیدپرور بوشهر ریشهدار و نهادینه شده است، گفت: فرهنگ مقاومت در میان سراسر مسلمانان دنیا، بخصوص مردم در شهر شهیدپرور بوشهر ریشهدار و نهادینه شده است و ادامه راه شهدای این انقلاب کمترین کاری است که میتوان در قبال ایثارگریهای آنان انجام داد، انسجام و وحدت مثالزدنی میان مردم این دو کشور بهویژه حضور اتباع افغانستانی در کنار مردم بوشهر جلوهای از پیوندهای معنوی و عمیق میان دو ملت است.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم تکریم خانوادههای شهدا و ایثارگران، بیان داشت: ارج نهادن به یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی وظیفهای انسانی و اجتماعی است که باید همواره مورد توجه همگان قرار گیرد و این رسالت با حضور و مشارکت آحاد مردم معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا میکند.
فرماندار بوشهر در پایان تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و اتحاد نیاز داریم و این حضور پرشور اتباع افغانستانی در کنار مردم ولایتمدار بوشهر نشاندهندهی عمق پیوندهای معنوی میان ملتها و تأکیدی بر ادامهی راه نورانی شهدا و رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران است.
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