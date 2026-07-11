دری: تشییع باشکوه «قائد شهید امت» به رستاخیز بزرگ جهان اسلام تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر شنبه در آیین بزرگداشت و یادبود قائد شهید امت امام خامنه ای (ره) با قدردانی از حضور گسترده مردم و تلاش دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی در برگزاری آیین بزرگداشت «قائد شهید امت» اظهار کرد: این مراسم، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی افزود: بر اساس آمارهای منتشرشده، بیش از ۴۳ میلیون نفر در آیین‌های تشییع «قائد شهید امت» حضور یافتند که این رویداد را به یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات تاریخی تبدیل کرد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: میلیون‌ها نفر در تهران، قم، مشهد مقدس، نجف اشرف و کربلای معلی در آیین‌های بدرقه و بزرگداشت حضور یافتند و مسلمانانی از کشورهای مختلف نیز در این مراسم‌ها مشارکت کردند.

وی ادامه داد: این حضور حماسی، جلوه‌ای از وحدت امت اسلامی در حمایت از مظلومان و ایستادگی در برابر ظلم و جنایت بود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کرد: ملت ایران طی ۴۷ سال گذشته نشان داده است که در برابر تهدید و فشارها عقب‌نشینی نمی‌کند و مسیر مقاومت و عزت را ادامه خواهد داد.

وی افزود: ملت ایران شهادت را افتخار می‌داند و هرگز زیر بار ذلت نخواهد رفت و همان‌گونه که آموزه‌های عاشورا بیان می‌کند، عزت را بر سازش ترجیح می‌دهد.

آیت الله دری نجف‌آبادی با تجلیل از شهدای مقاومت و فرماندهان شهید بیان کرد: ملت ایران با تمام توان از آرمان‌های امام راحل، رهبر شهید، شهدا و فرماندهان شهید جبهه مقاومت دفاع خواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به تبیین پیشینه علمی و خانوادگی رهبر شهید گفت: خاندان آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، از خاندان‌های ریشه‌دار علمی و دینی تشیع هستند که در عرصه‌های علمی، نهضت مشروطه، مبارزه با کشف حجاب و نهضت اسلامی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی با اشاره به خاطره‌ای از رهبر شهید درباره مرحوم کربلایی کاظم ساروقی افزود: ایشان از این چهره قرآنی استان مرکزی به‌عنوان شخصیتی معنوی و صاحب جایگاه ممتاز در حفظ قرآن یاد کرده بودند.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: رهبر شهید از تأثیر شخصیت شهید نواب صفوی بر شکل‌گیری روحیه مبارزه و اندیشه انقلابی خود در دوران جوانی یاد کرده بودند.

وی گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت، فرهنگ عاشورا و تبعیت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، مسیر عزت، استقلال و مقاومت را با اقتدار ادامه خواهد داد و در برابر هیچ‌گونه فشار، تهدید و زیاده‌خواهی دشمنان تسلیم نخواهد شد.