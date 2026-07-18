برنامه کشورهای عربی برای همکاری دفاعی با پاکستان به جای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، تحولات امنیتی اخیر در منطقه که ناشی از ماجراجویی‌های محور آمریکایی-صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران است، کشورهای کویت، بحرین و اردن را به تکاپو انداخته است.

به گزارش رویترز، برخی کشورهای عربی مانند کویت، بحرین و اردن که با مشاهده ناتوانی سامانه‌های پدافندی آمریکا در برابر ضربات دقیق ایران دچار هراس شده‌اند، اکنون در حال مذاکره برای برقراری شراکت‌های دفاعی با پاکستان هستند تا خلأ امنیتی ناشی از بی‌کفایتی واشنگتن را با تکیه بر توانمندی‌های نظامی و صنایع دفاعی اسلام‌آباد جبران کنند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر عربستان سعودی نیز با امضای توافق‌نامه‌ای، اقدام به استقرار هزاران نیروی نظامی، جنگنده، پهپاد و سامانه‌های پدافندی پاکستان در خاک خود کرده بود.

ناظران سیاسی این چرخش استراتژیک را نشانه آشکار تزلزل پیمان‌های امنیتی سنتی با غرب و اعتراف ضمنی به شکست هیمنه نظامی آمریکا در منطقه ارزیابی می‌کنند که کشورهای مذکور را مجبور به جستجوی پناهگاه‌های جایگزین کرده است.