رئیس انجمن توآ استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی انجمن توآ استان بوشهر گرامیداشت شهدای جنگ رمضان در شهرستان دشتستان برگزار شد.

حمیدرضا بنافی بیان کرد: برگزاری مسابقات با نام شهدای جنگ رمضان، تجدید میثاقی با آرمان‌های بلند شهدا و تأکیدی بر این حقیقت است که ورزش، علاوه بر میدان قهرمانی، عرصه ترویج ارزش‌های اخلاقی، معنوی و انقلابی نیز محسوب می‌شود.

با حضور دوراهکی رئیس اداره ورزش و جوانان، حیدری رئیس هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی استان و ملایی رئیس هیئت کونگ‌فو شهرستان، لوح تقدیر، قاب یادبود و هدیه مسابقات به خانواده شهید دانیال احسانی‌فرد اهدا شد و از مقام والای این شهید گرانقدر تجلیل به عمل آمد.

عباس دوراهکی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتستان، در حاشیه مسابقات قهرمانی انجمن توآ استان بوشهر که با عنوان گرامیداشت شهدای جنگ رمضان به میزبانی شهرستان دشتستان برگزار شد، با اهدای مدال طلای افتخاری مسابقات به برادر شهید احسانی‌فرد، از خانواده این شهید والامقام تقدیر کرد و این اقدام را ادای احترام جامعه ورزش به مقام شامخ شهدا دانست.