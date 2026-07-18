قم با ثبت دمای ۴۵ درجه، دومین مرکز استان گرم ایران شد

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد، هوای بسیار گرم همچنان بر استان قم حاکم خواهد بود و شهروندان امروز شنبه، یکشنبه و دوشنبه دماهای بالاتر از ۴۵ درجه سانتیگراد را تجربه خواهند کرد.
وی گفت: پیشبینیها حاکی از آن است که از روز سهشنبه با نفوذ توده هوای خنکتر، روند کاهش نسبی دما آغاز میشود و بیشینه دمای شهر قم نسبت به روزهای ابتدایی هفته اندکی کاهش خواهد یافت.
کارشناس هواشناسی استان قم افزود: امروز و فردا علاوه بر ماندگاری هوای گرم، افزایش موقت سرعت وزش باد نیز در سطح استان پیشبینی میشود که در برخی مناطق میتواند با خیزش گرد و خاک همراه باشد.
وی با اشاره به وضعیت دمای مراکز استانهای کشور عنوان کرد: در شبانهروز گذشته، اهواز با ثبت دمای ۴۷ درجه سانتیگراد گرمترین مرکز استان کشور بود و قم نیز با ثبت دمای ۴۵ درجه، در رتبه دوم گرمترین مراکز استانها قرار گرفت.
وزش باد و گرد و خاک در برخی مناطق ادامه دارد
ترابیان با بیان اینکه آسمان استان طی روزهای آینده عمدتاً صاف پیشبینی میشود، اظهار کرد: امروز شنبه آسمان صاف خواهد بود و در برخی ساعات، بهویژه در مناطق شرقی استان، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد که در برخی نقاط احتمال گرد و خاک نیز وجود دارد و در ساعات شب افزایش ابر دور از انتظار نیست.
وی افزود: برای روز یکشنبه نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری پیشبینی شده و در برخی ساعات وزش باد همراه با غبار محلی رخ خواهد داد و سرعت باد نسبت به روز شنبه کاهش مییابد.
کارشناس هواشناسی استان قم ادامه داد: بیشینه دمای شهر قم در روزهای شنبه و یکشنبه ۴۵ درجه سانتیگراد و کمینه دما به ترتیب ۲۵ و ۲۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.
جمکران گرمترین و نیزار خنکترین نقطه استان بود
وی با اشاره به دادههای ثبتشده ایستگاههای هواشناسی استان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، جمکران با ثبت دمای ۴۵.۷ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان و نیزار با حداقل دمای ۲۱.۸ درجه سانتیگراد خنکترین منطقه قم بوده است.
ترابیان در پایان با توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم گرمای شدید هوا، رعایت نکات بهداشتی و مراقبت از سلامت، بهویژه برای سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماریهای زمینهای، ضروری است و لازم است از حضور غیرضروری در فضای باز طی ساعات گرم روز خودداری شود.
قم- کارشناس هواشناسی قم با اشاره به تداوم استقرار توده هوای گرم در استان گفت: قم با ثبت دمای ۴۵ درجه سانتیگراد، پس از اهواز دومین مرکز استان گرم کشور شد.
محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد، هوای بسیار گرم همچنان بر استان قم حاکم خواهد بود و شهروندان امروز شنبه، یکشنبه و دوشنبه دماهای بالاتر از ۴۵ درجه سانتیگراد را تجربه خواهند کرد.
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