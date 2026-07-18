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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۸

۴ موکب خوی در کشور عراق برای خدمات رسانی زائران اربعین مستقر شد

۴ موکب خوی در کشور عراق برای خدمات رسانی زائران اربعین مستقر شد

ارومیه - فرماندار خوی ار استقرار چهار موکب شهرستان خوی در کشور عراق برای خدمات رسانی به زائران حسینی خبر داد.

غلامحسین آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال تلاش می شود خدمات به زائران اربعین به صورت شایسته انجام شود، اظهار کرد: در این راستا چهار موکب شامل موکب «عترت بوتراب (ع)» در کربلای معلی، موکب «شهدای کربلا» در اربیل و موکب «انصارالحسین (ع)» در مسیر بغداد به کربلای معلی وصاحب الزمان در نجف به کربلا مستقر هستند.

فرماندار شهرستان خوی اضافه کرد: همچنین در داخل کشور، موکب «العباس (ع)» در ایواوغلی و موکب «العقیله» در مقابل سازمان فنی و حرفه‌ای خوی، میزبان زائران خواهند بود.

فرماندار خوی در ادامه به محورهای حمایتی این ستاد اشاره کرد و افزود: برای رفع هرگونه مشکل در انتقال تجهیزات، دستور داده شده تا گمرک و دامپزشکی خوی، ترخیص اقلام و ثبت مشخصات رانندگان کامیون‌های حامل بار را به صورت ویژه و عاجل تسهیل کنند.

وی همچنین بر ضرورت تامید سوخت برای ناوگان زائران خارجی تأکید کرد و گفت: شرکت نفت شهرستان موظف شده است تا سوخت ‌رسانی به اتوبوس‌های زوار خارجی در جایگاه‌های بین‌راهی خوی را به طور کامل تضمین کند.

کد مطلب 6891102

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