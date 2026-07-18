پایداری هوا تا چهارشنبه در زنجان؛ سامانه بارشی وارد استان می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تا روز چهارشنبه هفته جاری، آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. در ساعات بعدازظهر، وزش باد به‌ویژه در برخی مناطق به‌صورت موقت شدت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه از روز پنجشنبه اول مرداد شاهد تغییرات محسوس در وضعیت جوی خواهیم بود، افزود: با ورود سامانه ناپایدار، شرایط برای افزایش ابر، وزش باد و وقوع رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق در سطح استان فراهم می‌شود. این وضعیت ناپایدار تا روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان در خصوص روند دمایی نیز گفت: امروز شنبه ۲۷ تیر و فردا ۲۸ تیر، هوای گرم در استان ماندگار است؛ اما از روز دوشنبه ۲۹ تیر تا چهارشنبه ۳۱ تیر، کاهش نسبی دما در اغلب مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

رحمان نیا از شهروندان خواست با توجه به احتمال وقوع رگبارهای موقتی و وزش باد در روزهای پایانی هفته، هشدارهای هواشناسی را دنبال کرده و در صورت حضور در طبیعت، نکات ایمنی را رعایت کنند.