  1. استانها
  2. زنجان
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۶

پایداری هوا تا چهارشنبه در زنجان؛ سامانه بارشی وارد استان می شود

پایداری هوا تا چهارشنبه در زنجان؛ سامانه بارشی وارد استان می شود

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان، با اشاره به تداوم آسمان صاف تا چهارشنبه، از افزایش ناپایداری‌ها، رگبارهای موقتی، رعدوبرق و وزش باد از روز پنجشنبه خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تا روز چهارشنبه هفته جاری، آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. در ساعات بعدازظهر، وزش باد به‌ویژه در برخی مناطق به‌صورت موقت شدت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه از روز پنجشنبه اول مرداد شاهد تغییرات محسوس در وضعیت جوی خواهیم بود، افزود: با ورود سامانه ناپایدار، شرایط برای افزایش ابر، وزش باد و وقوع رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق در سطح استان فراهم می‌شود. این وضعیت ناپایدار تا روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان در خصوص روند دمایی نیز گفت: امروز شنبه ۲۷ تیر و فردا ۲۸ تیر، هوای گرم در استان ماندگار است؛ اما از روز دوشنبه ۲۹ تیر تا چهارشنبه ۳۱ تیر، کاهش نسبی دما در اغلب مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

رحمان نیا از شهروندان خواست با توجه به احتمال وقوع رگبارهای موقتی و وزش باد در روزهای پایانی هفته، هشدارهای هواشناسی را دنبال کرده و در صورت حضور در طبیعت، نکات ایمنی را رعایت کنند.

کد مطلب 6891105

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها