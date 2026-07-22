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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

اطلاعیه آموزش و پرورش هرمزگان در خصوص برگزاری امتحانات نهایی

اطلاعیه آموزش و پرورش هرمزگان در خصوص برگزاری امتحانات نهایی

بندرعباس- آموزش و پرورش هرمزگان در خصوص برگزاری آزمون‌های نهایی پایه یازدهم در روز شنبه سوم مرداد ماه و روزهای آینده اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه آموزش و پرورش استان هرمزگان به شرح زیر است؛ به اطلاع دانش‌آموزان عزیز پایه یازدهم و خانواده‌های محترم می‌رساند:با عنایت به برنامه‌ریزی‌های انجام شده و نظر ستاد عالی آزمون ها، تمامی امتحانات نهایی پایه یازدهم در تمامی رشته‌ها، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ طبق برنامه قبلی و در تمامی حوزه‌های امتحانی سراسر استان هرمزگان برگزار خواهد شد.

همچنین به اطلاع می‌رساند، از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴، تمامی امتحانات نهایی پایه دوازدهم نیز طبق جدول زمان‌بندی اعلام شده برگزار می‌گردد.

شایان ذکر است زمان برگزاری آزمون‌های تعویقی ، متعاقباً از طریق پورتال رسمی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان و رسانه‌های معتبر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

خواهشمند است دانش‌آموزان عزیز، تنها به اخبار منتشر شده از سوی مراجع رسمی توجه نموده و از توجه به شایعات در فضای مجازی خودداری نمایند.

کد مطلب 6895949

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