اطلاعیه آموزش و پرورش هرمزگان در خصوص برگزاری امتحانات نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه آموزش و پرورش استان هرمزگان به شرح زیر است؛ به اطلاع دانشآموزان عزیز پایه یازدهم و خانوادههای محترم میرساند:با عنایت به برنامهریزیهای انجام شده و نظر ستاد عالی آزمون ها، تمامی امتحانات نهایی پایه یازدهم در تمامی رشتهها، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ طبق برنامه قبلی و در تمامی حوزههای امتحانی سراسر استان هرمزگان برگزار خواهد شد.
همچنین به اطلاع میرساند، از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴، تمامی امتحانات نهایی پایه دوازدهم نیز طبق جدول زمانبندی اعلام شده برگزار میگردد.
شایان ذکر است زمان برگزاری آزمونهای تعویقی ، متعاقباً از طریق پورتال رسمی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان و رسانههای معتبر اطلاعرسانی خواهد شد.
خواهشمند است دانشآموزان عزیز، تنها به اخبار منتشر شده از سوی مراجع رسمی توجه نموده و از توجه به شایعات در فضای مجازی خودداری نمایند.
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