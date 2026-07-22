توصیه به کشاورزان با توجه به وضعیت هوا طی ۵ روز آینده

سمانه غلامی، کارشناس حوزه هواشناسی در بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ در برخی مناطق خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، گلستان، مازندران، گیلان و ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ داد. در ادامه امروز چهارشنبه همین شرایط در برخی مناطق زنجان، جنوب اردبیل، گیلان، مازندران و برخی نقاط واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شرقی به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: این شرایط پنجشنبه اول مرداد ماه نیز در برخی مناطق شمال غرب استان‌های ساحلی دریای خزر و دامنه‌ها و ارتفاعات البرز مرکزی و غربی و جمعه در برخی مناطق شمال غرب و برخی نقاط مازندران پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه وضعیت هوا برای بخش کشاورزی طی ۵ روز آینده تصریح کرد: شنبه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام مورد انتظار است. همچنین امروز در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان و از پنجشنبه تا شنبه در دامنه‌ها و ارتفاعات هرمزگان، جنوب و مرکز سیستان و بلوچستان و ارتفاعات جنوبی کرمان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی بخش کشاورزی یادآور شد: طی ۳ روز آینده در برخی مناطق شمال شرق، شرق، مرکز، جنوب غرب، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، جمعه و شنبه در برخی نقاط شرق، شمال شرق، مرکز و جنوب غرب کشور در بعضی از ساعت‌ها وزش باد شدید خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: طی ۳ روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور

غلامی درباره وضعیت بارش طی هفته گذشته توضیح داد: بیشترین میزان بارش در هفته چهل و سوم متعلق به منطقه فاریاب استان کرمان به میزان ۱۶ میلیمتر بوده است.

وی عنوان کرد: گرم‌ترین منطقه، شوش استان خوزستان به میزان ۵۰.۴ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه هزارکانیان استان کردستان به میزان ۹ درجه سلسیوس بوده است.

توصیه به کشاورزان

این کارشناس هواشناسی در حوزه کشاورزی در ادامه با توجه به پیش‌بینی وضعیت هوا طی ۵ روز آینده به بهره‌برداران توصیه کرد: بر اساس پیش‌بینی ۵ روز آینده احتیاط در انجام عملیات کشاورزی در باغات و مزارع هنگام ورزش باد، استفاده از قیم برای نهال‌های تازه کشت شده و درختان جوان، تسریع در برداشت محصولات زراعی و باغ به دلیل وزش باد شدید، جمع‌آوری سرشاخه‌ها و میوه‌های آلوده قبل و بعد از وزش باد از جمله کارهایی است که کشاورزان باید به آنها توجه ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: انجام تدابیر لازم ایمنی و غذادهی در استخرهای پرورش آبزیان، کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی، گلخانه‌ها و سایر سازه‌های موقت و همچنین پناه گرفتن کشاورزان و دامداران در مکان‌های ایمن به هنگام وقوع رعد و برق، خودداری از چرای دام و تردد عشایر در مناطق مرتفع با توجه به احتمال رخداد صاعقه و وقوع رعد و برق از جمله دیگر اقداماتی است که باید از سوی فعالان بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

غلامی در پایان یادآور شد: خودداری از محلول‌پاشی و سم‌پاشی در باغات و مزارع به دلیل گرد و خاک، خودداری از چراهای دام در مراتع به دلیل گرد و خاک، بستن دریچه‌ها و انجام تهویه مناسب و تنظیم شدت نور گلخانه‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت موجود به کشاورزان و بهره‌برداران کمک کند.