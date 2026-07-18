به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های قهرمانی کشور پدل در رده‌های سنی مختلف با حضور برترین ورزشکاران از سراسر کشور برگزار شد و پس از رقابت‌هایی جذاب و نزدیک، تیم‌های برتر هر رده معرفی شدند.



در رده پسران زیر ۱۲ سال، تیم آراد آسوده و علیرضا حاجی ملاحیدری عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. تیم هیراد پروین و پاشا منصورزاده نایب‌قهرمان شد و سامیار شاهی و محمدسام شاهی در جایگاه سوم ایستادند.



در رده پسران زیر ۱۴ سال، پارسا ذوالفقاری و علیرضا حاجی ملاحیدری به مقام نخست رسیدند. تیام نصیری و بهراد صمصام عنوان دوم را کسب کردند و تیم‌های محمدسام شاهی و ماهان صفری و آرمین مجیدی و سامیار زارعی به طور مشترک سوم شدند.



در رقابت‌های پسران زیر ۱۶ سال، دانیال احرامیان و امیرطاها دهقانی قهرمان شدند، رامتین رافعی و ایلیا کرکی‌زاده در جایگاه دوم قرار گرفتند و تیم‌های پارسا ذوالفقاری و سپهر مهربخش و بهراد امامی‌فر و بردیا خجسته مشترکاً عنوان سوم را به دست آوردند.



در بخش پسران زیر ۱۸ سال نیز رامتین رافعی و عطا فرحناک بر سکوی نخست ایستادند. علی تقی‌زاده و پاشا ختایی نایب‌قهرمان شدند و تیم‌های امیرطاها دهقانی و امیررضا تحقیقی و مهراد منصوری و ایلمان ستارزاد مقام سوم مشترک را کسب کردند.



در رقابت‌های دختران زیر ۱۴ سال، آرمیتا عزت‌نژاد و یاسمین حسنی قهرمان شدند، روشا رادمهر و یاسمین حسینی به مقام دوم رسیدند و باران قرآنی و رونیکا رشید شمالی عنوان سوم را از آن خود کردند.



در رده دختران زیر ۱۶ سال، رومینا رافعی و بهار حاجی ملاحیدر عنوان قهرمانی را کسب کردند. دلان بیطرفان و آرمیتا عزت‌نژاد دوم شدند و جانان بیطرفان و یاسمین حسنی در جایگاه سوم قرار گرفتند.



در بخش دختران زیر ۱۸ سال نیز هلیا عقیلی و رومینا رافعی بر سکوی قهرمانی ایستادند. ارغوان امیرخانلو و بهار حاجی ملاحیدر نایب‌قهرمان شدند و سارینا رحیمی و هانیا کهن‌خاکی مقام سوم را کسب کردند.



همچنین در رده آزاد ۱۰۰۰ امتیازی آقایان، تیم کیارش سوری و سجاد زارعیان عنوان قهرمانی را به دست آورد. آریا جعفر و محمدرضا کاظمی در جایگاه دوم قرار گرفتند و تیم‌های بردیا شریفی و رامتین رافعی و نیما جباری و سید ایمان حسینی مشترکاً سوم شدند.



این مسابقات با حضور ورزشکاران برتر کشور و در فضایی رقابتی و باکیفیت به میزبانی باشگاه نکست لول ایران‌مال برگزار شد و با معرفی قهرمانان هر رده به کار خود پایان داد.