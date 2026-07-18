به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای قهرمانی کشور پدل در ردههای سنی مختلف با حضور برترین ورزشکاران از سراسر کشور برگزار شد و پس از رقابتهایی جذاب و نزدیک، تیمهای برتر هر رده معرفی شدند.
در رده پسران زیر ۱۲ سال، تیم آراد آسوده و علیرضا حاجی ملاحیدری عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. تیم هیراد پروین و پاشا منصورزاده نایبقهرمان شد و سامیار شاهی و محمدسام شاهی در جایگاه سوم ایستادند.
در رده پسران زیر ۱۴ سال، پارسا ذوالفقاری و علیرضا حاجی ملاحیدری به مقام نخست رسیدند. تیام نصیری و بهراد صمصام عنوان دوم را کسب کردند و تیمهای محمدسام شاهی و ماهان صفری و آرمین مجیدی و سامیار زارعی به طور مشترک سوم شدند.
در رقابتهای پسران زیر ۱۶ سال، دانیال احرامیان و امیرطاها دهقانی قهرمان شدند، رامتین رافعی و ایلیا کرکیزاده در جایگاه دوم قرار گرفتند و تیمهای پارسا ذوالفقاری و سپهر مهربخش و بهراد امامیفر و بردیا خجسته مشترکاً عنوان سوم را به دست آوردند.
در بخش پسران زیر ۱۸ سال نیز رامتین رافعی و عطا فرحناک بر سکوی نخست ایستادند. علی تقیزاده و پاشا ختایی نایبقهرمان شدند و تیمهای امیرطاها دهقانی و امیررضا تحقیقی و مهراد منصوری و ایلمان ستارزاد مقام سوم مشترک را کسب کردند.
در رقابتهای دختران زیر ۱۴ سال، آرمیتا عزتنژاد و یاسمین حسنی قهرمان شدند، روشا رادمهر و یاسمین حسینی به مقام دوم رسیدند و باران قرآنی و رونیکا رشید شمالی عنوان سوم را از آن خود کردند.
در رده دختران زیر ۱۶ سال، رومینا رافعی و بهار حاجی ملاحیدر عنوان قهرمانی را کسب کردند. دلان بیطرفان و آرمیتا عزتنژاد دوم شدند و جانان بیطرفان و یاسمین حسنی در جایگاه سوم قرار گرفتند.
در بخش دختران زیر ۱۸ سال نیز هلیا عقیلی و رومینا رافعی بر سکوی قهرمانی ایستادند. ارغوان امیرخانلو و بهار حاجی ملاحیدر نایبقهرمان شدند و سارینا رحیمی و هانیا کهنخاکی مقام سوم را کسب کردند.
همچنین در رده آزاد ۱۰۰۰ امتیازی آقایان، تیم کیارش سوری و سجاد زارعیان عنوان قهرمانی را به دست آورد. آریا جعفر و محمدرضا کاظمی در جایگاه دوم قرار گرفتند و تیمهای بردیا شریفی و رامتین رافعی و نیما جباری و سید ایمان حسینی مشترکاً سوم شدند.
این مسابقات با حضور ورزشکاران برتر کشور و در فضایی رقابتی و باکیفیت به میزبانی باشگاه نکست لول ایرانمال برگزار شد و با معرفی قهرمانان هر رده به کار خود پایان داد.
با برگزاری رقابت های فینال، برترین های مسابقات قهرمانی کشور پدل در ردههای سنی مختلف معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای قهرمانی کشور پدل در ردههای سنی مختلف با حضور برترین ورزشکاران از سراسر کشور برگزار شد و پس از رقابتهایی جذاب و نزدیک، تیمهای برتر هر رده معرفی شدند.
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