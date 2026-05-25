به گزارش خبرنگار مهر، طبق خبرها امیرفرشاد تفکری مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان که همزمان رئیس هیئت فوتبال استان یزد نیز است به‌ زودی از سمت خود در هیئت فوتبال یزد به طور رسمی کناره‌گیری خواهد کرد.

امیرفرشاد تفکری بیش از ۴ سال است که ریاست هیئت فوتبال استان یزد را برعهده دارد.

او اواخر سال گذشته به‌ عنوان مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان انتخاب شد و به طور همزمان هدایت باشگاه و هیئت فوتبال یزد را برعهده داشت، اما حالا طبق اعلام خود او از این سمت استعفا خواهد داد تا تمرکزش بر روی باشگاه مس رفسنجان باشد.

او گفته است: باتوجه‌به پایبندی به اصول حرفه‌ای در فوتبال و اینکه می‌خواهم تمرکزم فقط بر روی باشگاه مس بگذارم و نمی‌خواهم مدیریت فوتبال استان یزد هم دچار خللی شود؛ به همین دلیل تا اول تیرماه از سمت خود در ریاست هیئت فوتبال استان کناره‌گیری خواهم کرد.

این درحالی است که در مدت اخیر انتقاداتی در رفسنجان نسبت به همزمانی مدیریت او در ۲ استان مختلف وجود داشت و حالا به‌نظر می‌رسد او بین باشگاه مس رفسنجان و هیئت فوتبال استان یزد باشگاه مس رفسنجان را انتخاب کرده است.