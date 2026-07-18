هشت هزار خمیر دندان غیراستاندارد با نام تجارتی دورکو توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم فدوی مدیرکل استاندارد استان تهران اظهار کرد: در جریان بازرسی کارشناسان این اداره‌کل از یکی از واحدهای تولیدکننده فراورده پاک‌کننده‌های دندان، در شهرک صنعتی عباس آباد در شهرستان پاکدشت، حدود ۸ هزار پاک‌کننده دندان ۷۰ گرمی، بدون پروانه استاندارد (تیوب چند لایه)، در محوطه واحد تولیدی با نام‌ تجارتی دورکو کشف شد.

بر اساس اعلام اداره‌کل استاندارد استان تهران، وی با تاکید بر اینکه این فرآورده مشمول استاندارد اجباری است، گفت: بازرسان خمیردندان‌های غیراستاندارد را توقیف و تولیدکننده متخلف را به دادگاه معرفی کردند.