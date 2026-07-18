  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

هشت هزار خمیر دندان غیراستاندارد با نام تجارتی دورکو توقیف شد

هشت هزار خمیر دندان غیراستاندارد با نام تجارتی دورکو توقیف شد

مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: در جریان بازرسی کارشناسان استاندارد از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی عباس‌آباد، خمیر دندان‌های غیراستاندارد با نام تجارتی دورکو شناسایی و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم فدوی مدیرکل استاندارد استان تهران اظهار کرد: در جریان بازرسی کارشناسان این اداره‌کل از یکی از واحدهای تولیدکننده فراورده پاک‌کننده‌های دندان، در شهرک صنعتی عباس آباد در شهرستان پاکدشت، حدود ۸ هزار پاک‌کننده دندان ۷۰ گرمی، بدون پروانه استاندارد (تیوب چند لایه)، در محوطه واحد تولیدی با نام‌ تجارتی دورکو کشف شد.

بر اساس اعلام اداره‌کل استاندارد استان تهران، وی با تاکید بر اینکه این فرآورده مشمول استاندارد اجباری است، گفت: بازرسان خمیردندان‌های غیراستاندارد را توقیف و تولیدکننده متخلف را به دادگاه معرفی کردند.

کد مطلب 6891298
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها