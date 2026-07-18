به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، سمیه فدایینژاد، معاون آموزشی دانشگاه تهران مهمترین برنامهها و اولویتهای این معاونت را در دوره جدید مدیریت تشریح کرد و با تأکید بر ضرورت حرکت دانشگاه به سمت الزامات دانشگاههای نسل پنجم، از اجرای مجموعهای از برنامههای تحولآفرین در حوزه آموزش خبر داد.
هوشمندسازی؛ مهمترین اولویت حوزه آموزش فدایی با بیان اینکه نخستین اولویت معاونت آموزشی، چابکسازی فرآیندهای آموزشی است، گفت: سامانهسپاری بسیاری از فرآیندهای آموزشی در سالهای گذشته آغاز شده، اما هنوز هوشمندسازی واقعی این فرآیندها محقق نشده است. در نتیجه، بخشی از فعالیتهایی که پیشتر به صورت دستی انجام میشد، صرفاً به سامانه منتقل شده و همچنان نیازمند مداخله نیروی انسانی است. وی افزود: در دوره جدید تلاش میکنیم علاوه بر تکمیل سامانهسپاری، هوشمندسازی فرآیندها را نیز اجرا کنیم تا ضمن کاهش بروکراسی، زمان انجام امور آموزشی کاهش یابد، دقت افزایش پیدا کند و بخشی از بار کاری نیروی انسانی نیز کاسته شود.
بازنگری آئیننامهها و حرکت به سوی تحول آموزشی
معاون آموزشی دانشگاه تهران، بازنگری آئیننامهها و شیوهنامههای آموزشی را از دیگر برنامههای این معاونت برشمرد و گفت: همزمان با این موضوع، توسعه تحول آموزشی نیز در دستور کار قرار دارد که یکی از مهمترین محورهای آن، بهرهگیری از فناوریهای نوظهور و هوش مصنوعی در آموزش است. وی با اشاره به اهمیت توانمندسازی اعضای هیئت علمی افزود: برگزاری دورههای آموزشی برای استادان، بهویژه اعضای هیئت علمی تازه استخدام، با محوریت فناوریهای نوین آموزشی دنبال خواهد شد و تلاش میکنیم این نگاه از مرحله جذب اعضای هیئت علمی نیز مورد توجه قرار گیرد.
آموزش پلتفرمی؛ دانشگاه تهران در مسیر تبدیل شدن به هاب ملی
فدایینژاد از توسعه آموزش پلتفرمی به عنوان یکی از مهمترین برنامههای معاونت آموزشی نام برد و اظهار کرد: برنامهریزی کردهایم برخی دروس پرمخاطب، بهویژه دروس عمومی و پایه، به صورت پلتفرمی ارائه شوند که درس زبان عمومی به عنوان نخستین پایلوت این طرح پیشبینی شده است.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که دانشگاه تهران در کنار سایر دانشگاههای سطح یک کشور، مسئولیت توسعه آموزش پلتفرمی را بر عهده بگیرد و با تولید محتوای آموزشی استاندارد، علاوه بر تضمین کیفیت آموزش در داخل دانشگاه، در قالب مسئولیت اجتماعی، این محتوا را در اختیار سایر دانشگاهها، بهویژه دانشگاههای کمتر برخوردار نیز قرار دهد.
به گفته وی، تحقق این هدف مستلزم شبکهسازی میان دانشگاههای سطح یک کشور و برگزاری نشستهای مشترک معاونان آموزشی این دانشگاهها خواهد بود.
آمایش رشتهها؛ ضرورتی برای پاسخگویی به نیازهای آینده
معاون آموزشی دانشگاه تهران، آمایش رشتههای تحصیلی را یکی از مهمترین برنامههای این معاونت دانست و تصریح کرد: امروز بیش از توسعه کمّی رشتهها، نیازمند بازنگری و روزآمدسازی آنها هستیم.
وی افزود: رشتههای تحصیلی باید متناسب با نیازهای جامعه، فناوریهای نوظهور و تحولات بازار کار بازطراحی شوند و در برخی موارد نیز ادغام یا بازآرایی رشتهها میتواند در دستور کار قرار گیرد.
فدایینژاد با تأکید بر حرکت به سمت برنامهمحوری و شبکهای شدن رشتهها گفت: رشتههای مشابه موجود در دانشکدههای مختلف میتوانند در قالب برنامههای مشترک ساماندهی شوند تا هم از ظرفیتهای دانشگاه بهتر استفاده شود و هم ارتباط میان آموزش، جامعه و صنعت تقویت گردد.
تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت
وی با اشاره به برنامههای مهارتمحور دانشگاه تهران اظهار کرد: برنامههایی مانند «دو وجهی»، «کهاد» و «یادگیری تجربی» در سالهای گذشته با هدف ارتقای مهارتهای دانشجویان اجرا شدهاند و در دوره جدید نیز اجرای طرح «کوآپ» با جدیت دنبال میشود.
فدایی گفت: در قالب این طرح، دانشجویان دو نیمسال تحصیلی را در صنعت سپری میکنند و تجربه عملی کسب خواهند کرد. این برنامه در گام نخست به صورت پایلوت در دانشکده برق و کامپیوتر اجرا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: البته در همه رشتهها امکان ارتباط مستقیم با صنعت وجود ندارد و در چنین مواردی باید بر ارتباط دانشگاه با جامعه تمرکز کرد تا دانشجویان پیش از ورود به بازار کار، مهارتهای حرفهای مورد نیاز را کسب کنند.
حرکت به سوی دانشگاه نسل پنجم
معاون آموزشی دانشگاه تهران با اشاره به چالشهای آموزش عالی کشور گفت: دانشگاه تهران نیز همانند سایر دانشگاهها با چالشهای متعددی مواجه است، اما به دلیل جامعیت و گستردگی، میتواند الگوی حل این مسائل در سطح ملی باشد.
وی افزود: حرکت به سمت دانشگاه نسل پنجم، مستلزم عبور از رویکردهای سنتی، افزایش انعطاف آییننامهها و پذیرش شیوههای نوین آموزش است؛ مسیری که البته با مقاومتهایی نیز همراه خواهد بود.
فدایینژاد از افزایش اختیارات واحدهای آموزشی دانشگاه خبر داد و گفت: معاونت آموزشی باید بیش از آنکه درگیر اجرا باشد، نقش سیاستگذاری و نظارت را ایفا کند.
وی افزود: تلاش میکنیم بخشی از اختیارات ستادی را به واحدها واگذار کنیم و همزمان با توسعه سامانههای هوشمند، نظام نظارت را تقویت کنیم تا بسیاری از تخلفات و خطاها به صورت خودکار در سامانهها کنترل شوند.
به گفته وی، اعمال خودکار محدودیتهایی مانند سقف تعداد پایاننامههای قابل راهنمایی هر استاد یا سقف امتیازات قابل ثبت در فرآیندهای ترفیع، نمونههایی از هوشمندسازی نظارت آموزشی است.
بازنگری نظام ارزیابی کیفیت تدریس
معاون آموزشی دانشگاه تهران با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت آموزش گفت: نظام ارزشیابی تدریس اعضای هیأت علمی نیز متناسب با تغییر شیوههای آموزشی بازنگری خواهد شد.
وی افزود: با گسترش آموزشهای مجازی، ترکیبی و پلتفرمی، دیگر نمیتوان از یک الگوی ثابت برای ارزیابی کیفیت تدریس استفاده کرد و لازم است ابزارهای ارزیابی متناسب با هر شیوه آموزشی طراحی شوند.
هوش مصنوعی؛ دستیار آموزش، نه جایگزین استاد
فدایینژاد با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از هوش مصنوعی در آموزش اظهار کرد: استفاده از این فناوری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی افزود: استادان باید به اندازهای با هوش مصنوعی آشنا باشند که بتوانند استفاده صحیح دانشجویان از این ابزار را هدایت و ارزیابی کنند. هوش مصنوعی میتواند دستیار بسیار خوبی باشد، اما جایگزین تحلیل و قضاوت انسانی نخواهد شد.
او همچنین پیشنهاد داد در جشنوارههای آموزشی دانشگاه، شاخصهایی برای تشویق استادانی که در توسعه آموزشهای نوین و پلتفرمی پیشگام هستند، در نظر گرفته شود.
ساماندهی پردیسهای خودگردان و ارتقای کیفیت آموزش
معاون آموزشی دانشگاه تهران، ساماندهی پردیسهای خودگردان و دانشجویان بینالملل را از دیگر اولویتهای این معاونت برشمرد و تأکید کرد: کیفیت آموزش در همه واحدهای دانشگاه باید در سطحی متناسب با اعتبار دانشگاه تهران حفظ شود.
وی افزود: پذیرش دانشجو، ظرفیت استادان راهنما و کیفیت نظارت آموزشی در پردیسهای خودگردان نیازمند بازنگری و ساماندهی است تا استانداردهای آموزشی دانشگاه تهران در تمامی واحدها رعایت شود.
دو تحول ماندگار در افق معاونت آموزشی
فدایینژاد در پایان، «آمایش رشتههای تحصیلی» و «توسعه تحول آموزشی مبتنی بر هوشمندسازی و فناوریهای نوین» را دو هدف ماندگار دوره مدیریت خود عنوان کرد و گفت: با گستردگی دانشگاه تهران، ادامه مدیریت آموزش با روشهای سنتی امکانپذیر نیست و آینده آموزش دانشگاه در گرو هوشمندسازی، چابکسازی فرآیندها و بازطراحی نظام آموزشی متناسب با نیازهای روز جامعه خواهد بود.
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