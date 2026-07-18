به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدیوسف طباطبایینژاد صبح شنبه در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین اینانلو، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، ۳۷ سال تدبیر و مجاهدت ایشان را چراغ راهی برای نسل جوان حوزههای علمیه دانست و در این دیدار با ترسیم نقشه راه آینده تبلیغ دینی، بر عبور از روشهای سنتی و گذار به سوی الگوهای علمی و تشکیلاتی تأکید کرد.
آیتالله طباطبایینژاد با بیان اینکه تبلیغ، صرفاً یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه یک هنر تخصصی و فنِ پیچیده است، تصریح کرد: بسیج طلاب به عنوان یکی از تأثیرگذارترین نهادهای کشور، نباید صرفاً به عنوان یک ساختار اداری باقی بماند. وی افزود: برای ایفای نقش اثرگذار در فضای پرمخاطره امروز، نیاز به تدوین دستورالعملهای مشخص، برنامهریزی منسجم و یک ساختار تشکیلاتی دقیق داریم تا آموزش تبلیغ از حالت پراکنده خارج شده و به شکلی علمی، نظاممند و هدفمند دنبال شود.
غفلت از عرصههای بینالمللی پاشنه آشیل تبلیغ است
امام جمعه اصفهان با انتقاد از خلأهای موجود در حوزه ارتباطات فرامرزی، یکی از ضرورتهای فوری حوزه علمیه را تربیت مبلغان مسلط به زبانهای زنده دنیا دانست و خاطرنشان کرد: امروز در جنگ روایتها، سکوت یا ناتوانی در انتقال پیام اسلام به جوامع جهانی یک آسیب بزرگ است.
وی پیشنهاد داد: باید مدرسهای تخصصی با محوریت تبلیغ بینالمللی ایجاد شود تا با شناسایی استعدادهای برتر و آموزشهای فنی، مبلغانِ توانمند برای پاسخگویی به نیازهای تبلیغی خارج از مرزها تربیت شوند؛ چرا که نفوذ کلام، تنها در سایه تسلط بر زبان و فرهنگ مخاطب حاصل میشود.
بسیج اساتید؛ سنگرِ مطالبهگری و تربیتِ کادرهای تراز انقلاب
در ادامه این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین اینانلو، رئیس سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور، با تبیین رویکردهای نوین این سازمان اظهار داشت: رسالت ما تربیت طلبههایی است که ضمن حفظ هویت انقلابی، در تمامی عرصههای حاکمیتی و اجتماعی حضوری فعال و پیشبرنده داشته باشند.
وی تصریح کرد: اساتید بسیجی اکنون در صف اول تجمعات اقتدار و نشستهای مطالبهگری از مسئولان قرار دارند و اجازه نخواهند داد کوچکترین عدولی از ارزشهای اسلام و انقلاب صورت گیرد.
اینانلو با اشاره به جایگاه ویژه حوزه علمیه اصفهان، آن را الگوی موفق و پیشران برای سایر حوزههای علمیه کشور برشمرد و تأکید کرد: این مجموعه با هدف استمرار راه رهبر شهید، به حضور قدرتمند خود در عرصههای فرهنگی و اجتماعی، با هدف تقویتِ پیوند میان روحانیت و نیازهای روز جامعه، تداوم خواهد بخشید.
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