خطر کلاهبرداری در واردات خودرو؛ اسامی ۴ شرکت غیرمجاز منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، با صدور اطلاعیهای خطاب به متقاضیان واردات خودرو و عموم مردم، نسبت به سوءاستفاده برخی شرکتها از نام این ستاد هشدار داد.
بر اساس این اطلاعیه، چهار شرکت زیر هیچگونه دسترسی یا مجوزی برای انجام فرآیندهای مرتبط با سامانه اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حملونقل ندارند:
- شرکت ممتاز ایرانیان
- شرکت مارال تجارت آراز (گلوبال بور آسیا)
- شرکت اعیان تجارت ارس
- شرکت اعیان تجارت گلوبال تبریز
این ستاد اعلام کرد هرگونه تبلیغ، ادعا، دریافت وجه، انعقاد قرارداد یا استفاده از نام و عنوان «ستاد نوسازی ناوگان حملونقل» توسط این شرکتها با هدف ایجاد امکان واردات خودرو، فاقد اعتبار قانونی است.
بنا بر این گزارش، مسئولیت تمامی اقدامات، تبعات حقوقی و مالی ناشی از قرارداد با شرکتهای مذکور بر عهده خودِ این شرکتها خواهد بود و ستاد نوسازی ناوگان ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) هیچگونه مسئولیتی در قبال ادعاهای آنها نخواهد داشت.
از تمامی متقاضیان درخواست شده است تا ضمن خودداری از پرداخت هرگونه وجه یا ارائه مدارک به اشخاص و شرکتهای فاقد مجوز، صرفاً از طریق سامانهها و اطلاعیههای رسمی سازمان اقدام نمایند.
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