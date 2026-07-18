کارنامه ارزیابی کیفی مراکز آموزش زبان فارسی (آزفا) صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، عباس قنبری باغستان معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان با اشاره به نهایی شدن نتایج این طرح نظارتی اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح کیفی آموزش به دانشجویان بین‌المللی، فرآیند "ارزیابی کیفی» مراکز آزفا مستقر در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور بر اساس استانداردهای متقن و دقیق علمی از سوی یک تیم حرفه ای انجام شده است.

وی افزود: این ارزیابی‌های تخصصی توسط تیمی از استادان برجسته و مجرب زبان فارسی و بر اساس ۱۳ شاخص "وضعیت سنجی" کیفی شامل: «۱- زیرساخت سخت افزاری، ۲- جایگاه مراکز آزفا در ساختار تفصیلی دانشگاه، ۳- منابع انسانی «مدیریت و کارکنان»، ۴- مدرسان آزفا، ۵- منابع آموزشی و کتب درسی، ۶- برنامه درسی، ۷- ارزیابی آموزشی و آزمون، ۸- آموزش برخط، ۹- همکاری بین‌المللی، ۱۰- برنامه کسب و کار مدون و درآمدزایی، ۱۱- نقش مراکز آزفا در گسترش زبان و ادب فارسی، ۱۲- همکاری با سازمان امور دانشجویان، ۱۳- برنامه‌های فرهنگی، ایرانشناسی و فوق برنامه» انجام شد که نتایج دقیق و تفکیک‌شده آن اکنون استخراج و در قالب "کارنامه ارزیابی کیفی" مراکز آزفا صادر شده است.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان با تأکید بر اهمیت خروجی‌های این ارزیابی خاطرنشان کرد: نتایج نهایی این ارزیابی‌ در کنار دیگر گزارش های عملکردی این مراکز ملاک و مبنای اصلی تصمیم‌گیری سازمان امور دانشجویان برای تداوم یا توقف فعالیت مراکز آزفا در دانشگاه‌های سراسر کشور خواهد بود.

قنبری باغستان در خصوص دسته‌بندی نهایی مراکز آزفا در سال ۱۴۰۵ گفت: بر اساس نتایج این ارزیابی کیفی، مراکز دانشگاهی کشور در ۵ سطح «۱- مراکز مرجع و ممتاز (عالی) : ۱۳ مرکز، ۲- مراکز پیشرو (بسیار خوب) : ۱۰ مرکز، ۳- مراکز فعال و قابل توسعه (خوب) : ۱۵ مرکز، ۴- مراکز در حال تثبیت (متوسط) : ۱۰ مرکز، ۵- مراکز نیازمند بازآرایی (ضعیف) : ۵ مرکز، دسته‌بندی شدند.

به گفته این مقام سازمان امور دانشجویان، کارنامه ارزیابی کیفی مراکز آزفا برای روسای دانشگاه ها ارسال شده و به زودی نیز جلسه هم اندیشی با روسای مراکز آزفا برای بررسی نتایج این ارزیابی و نیز تبیین سیاست های جدید سازمان امور دانشجویان در ساماندهی مراکز ازفا برگزار خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف غایی همه این اقدامات، نظارت کیفی بر مراکز آزفا و اطمینان از استانداردهای آموزشی است تا دانشجویان بین‌المللی در محیطی باکیفیت و در تراز استانداردهای ملی، زبان فارسی را بیاموزند و به سفیران فرهنگی ایران در کشورهای خود تبدیل شوند.