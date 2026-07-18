هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان برای افزایش سرعت وزش بادهای ۱۲۰ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی ظهر شنبه به خبرنگاران اعلام کرد: از یکشنبه تا جمعه (۲۸ تیر تا ۲ مرداد) وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرستانهای زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش بینی می شود. این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید در محور مواصلاتی زاهدان - زابل و افزایش موقتی غبار در زاهدان و مناطق مرکزی استان شود. همچنین هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۹ مبنی بر گرمای غیر متعارف در استان معتبر می باشد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت و از ماسک استفاده شود. همچنین با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم صورت گیرد. کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.