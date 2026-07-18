به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی کارگروه تلفیق شورای مسکن استان اصفهان، پیش از ظهر شنبه با تمرکز ویژه بر پایش پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های خمینی‌شهر، نجف‌آباد، کاشان و شاهین‌شهر برگزار شد.

محمد یوسف‌زاده، مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان در این جلسه با تأکید بر اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها بدون همگامی دستگاه‌های خدمات‌رسان عملاً بی‌فایده است، اظهار کرد: تأمین آب، برق و گاز، همگام با آماده‌سازی واحدها، محور حیاتی این نشست بود.

وی تصریح کرد: در بررسی‌های میدانی، موانع اجرایی شناسایی شده و دستورات لازم جهت تسریع در عملیات‌هایی همچون اجرای خط انتقال آب شهر درچه و همچنین جابه‌جایی فنس‌های پروژه به‌منظور فراهم شدن شرایط اجرایی کنارگذر، با قید فوریت صادر شد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان با اشاره به لزوم ایجاد وحدت رویه در پیشبرد پروژه‌ها گفت: سیاست استانداری، پرهیز از صدور تصمیمات پراکنده و جزیره‌ای است که منجر به کندی در فرآیند اجرا می‌شود؛ مگر در مواردی که شرایط خاصِ یک شهرستان، اقتضای اتخاذ تصمیمات منحصر به‌فرد را داشته باشد.

یوسف‌زاده با اتمام حجت با دستگاه‌های متولی، افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان و اجرایی باید تمامی مصوبات این کارگروه را بدون فوت وقت و با روحیه جهادی به اجرا درآورند، چرا که زمان‌بندی تحویل واحدها به متقاضیان، قابل تمدید نیست و این امر مستلزم نظارت مستمر و میدانی است.

این نشست که با هدف شتاب‌دهی به نهضت خانه‌دار شدن مردم در استان اصفهان برگزار شد، نشان‌دهنده اراده جدی مجموعه استانداری برای رفع گره‌های کور پروژه‌های مسکن ملی است تا با تکمیل نهایی زیرساخت‌ها، فرایند انتخاب واحد و تحویل کلید به مالکان در سریع‌ترین زمان ممکن محقق شود.