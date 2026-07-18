از سرگیری جابه جایی مسافر از راه آهن بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از حمله روز گذشته به راه‌آهن بندرعباس، خدمات جابه‌جایی مسافران از امروز به صورت عادی از ایستگاه بندرعباس از سر گرفته شد.

بامداد ۲۶ تیرماه ایستگاه انشعاب راه آهن بندرعباس از سوی دشمن آمریکایی مورد هدف قرار گرفت.