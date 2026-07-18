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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

از سرگیری جابه جایی مسافر از راه آهن بندرعباس

از سرگیری جابه جایی مسافر از راه آهن بندرعباس

بندرعباس-جابه‌جایی مسافران از ایستگاه راه آهن بندرعباس امروز از سر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از حمله روز گذشته به راه‌آهن بندرعباس، خدمات جابه‌جایی مسافران از امروز به صورت عادی از ایستگاه بندرعباس از سر گرفته شد.

بامداد ۲۶ تیرماه ایستگاه انشعاب راه آهن بندرعباس از سوی دشمن آمریکایی مورد هدف قرار گرفت.

کد مطلب 6891472

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