زمینه عبور روان، ایمن زائران از مرز تمرچین فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حداد روز پنجشنبه در جلسه هماهنگی مجموعه‌های اجرایی و پشتیبانی ستاد مرکزی اربعین آذربایجان‌غربی با اشاره به جایگاه مرز تمرچین به‌عنوان یکی از گذرگاه‌های مهم تردد زائران اربعین، بر لزوم بسیج همه ظرفیت‌های استان برای خدمت‌رسانی مطلوب تاکید کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی کامل، زمینه عبور روان، ایمن و همراه با آرامش زائران را فراهم کنند.

جانشین ستاد اربعین آذربایجان غربی همچنین بر ضرورت حضور میدانی مدیران، نظارت مستمر بر مجموعه‌ها، اطلاع‌رسانی مناسب، تقویت هماهنگی با استان‌های همجوار و مسئولان اقلیم کردستان عراق و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای مردمی و موکب‌ها تاکید کرد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان ‌غربی افزود: آذربایجان‌غربی با آمادگی کامل، مهیای میزبانی از زائران اربعین حسینی بوده و تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد عظیم معنوی اندیشیده شده است.

در این جلسه آخرین اقدامات انجام شده برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی، روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها، هماهنگی میان کمیته‌های اجرایی و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران مورد بررسی قرار گرفته و بر آمادگی کامل تمامی دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی شایسته از زائران و تسهیل تردد آنان از مرز رسمی تمرچین تاکید شد.