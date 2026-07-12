حداد: مرز تمرچین آماده میزبانی از زائران اربعین حسینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حداد روز یکشنبه در جلسه ستاد اربعین افزود: مردمی‌سازی برنامه‌های اربعین نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و برگزاری هرچه بهتر این رویداد بزرگ مذهبی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: با واگذاری مدیریت امور به مردم، روند خدمت‌رسانی به زائران با مشارکت و مسئولیت‌پذیری بیشتری دنبال می‌شود و این موضوع نتایج مثبتی به همراه داشته است.

حداد با تاکید بر لزوم هوشمندسازی ایستگاه‌های بازرسی در مسیر تردد زائران اظهار کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند سرعت و کیفیت ارائه خدمات را افزایش دهد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت مرزهای استان خاطرنشان کرد: تمامی مرزهای آذربایجان‌غربی از امنیت کامل برخوردار هستند و مرز تمرچین نیز در شرایط مطلوب امنیتی قرار دارد و هیچ‌گونه مورد ناامنی در آن گزارش نشده است.

حداد با اشاره به وضعیت مرزهای استان خاطرنشان کرد: تمامی مرزهای آذربایجان‌غربی از امنیت کامل برخوردار هستند و مرز تمرچین نیز در شرایط مطلوب امنیتی قرار دارد و هیچ‌گونه مورد ناامنی در آن گزارش نشده است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی، استقرار موکب اهل سنت در مرز تمرچین را نمادی از وحدت و همدلی دانست و افزود: این اقدام جلوه‌ای از انسجام و همبستگی مردم استان در خدمت‌رسانی به زائران اربعین است.

وی با بیان اینکه کمیته‌های ۱۶ گانه اربعین با رویکردی مصلحت‌محور فعالیت می‌کنند، گفت: زائران علاوه بر دریافت خدمات مناسب، باید با فضایی آراسته و برخوردی همراه با احترام و تکریم روبه‌رو شوند.

حداد خدمت به زائران اربعین را نعمتی بزرگ و مسئولیتی ارزشمند توصیف کرد و افزود: این اجتماع عظیم که میزبان ملت‌ها و اقوام مختلف است، پیام‌آور آزادی، کرامت انسانی و وحدت امت اسلامی به شمار می‌رود.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به پنجمین سال میزبانی آذربایجان‌غربی از زائران اربعین اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته موجب رفع بسیاری از مشکلات شده و روند میزبانی هر سال نسبت به قبل بهبود یافته است.

به گفته وی، در سفر استاندار آذربایجان‌غربی به اربیل نیز موضوع ایجاد مسیر تردد به سمت این شهر مطرح و با موافقت طرف عراقی همراه شد.

استفاده از تمام ظرفیت ها برای خدمت رسانی بهتر

فرماندار پیرانشهر هم در این جلسه از آمادگی کامل این شهرستان برای پذیرایی از زائران خبر داد و گفت: همه امکانات و ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات مناسب به کار گرفته خواهد شد تا زائران با مشکلی مواجه نشوند.

لقمان خسروپور آذر افزود: موکب اهل سنت به عنوان نخستین ایستگاه استقبال از زائران در مرز تمرچین مستقر می‌شود و با خدمت‌رسانی به زائران، جلوه‌ای از وحدت و همدلی مردم استان را به نمایش خواهد گذاشت.

وی همچنین از اجرای طرح‌های فضاسازی در مرز تمرچین برای میزبانی مطلوب خبر داد.

قنبر کریم نژاد رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجان‌غربی نیز اظهار کرد: برنامه‌ریزی لازم برای اسکان و تأمین غذا و تغذیه زائران انجام شده و موکب‌ها از ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد در مرز تمرچین مستقر خواهند بود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی نیز از آماده‌سازی ۶۰۰ کیلومتر راه در استان و فعالیت دو شیفته کارگاه‌های عمرانی خبر داد و گفت: موکب بزرگی نیز در پایانه مرزی تمرچین برای خدمت‌رسانی به زائران مستقر خواهد شد.

پیمان آرامون افزود: تلاش می‌شود همه پروژه‌های راه‌سازی مرتبط با مسیرهای تردد زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی هم در این نشست با اشاره به افزایش ۲۶ درصدی تردد از مرز تمرچین نسبت به سال‌های گذشته، ابراز امیدواری کرد این روند در اربعین امسال نیز ادامه یابد.

ارسلان شکری افزود: اجرای طرح‌های محیط‌آرایی، آماده‌سازی و بازدید از سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه‌ها و همچنین احداث سرویس‌های بهداشتی در ورودی مرز تمرچین از جمله اقداماتی است که پیش از آغاز موج سفرهای اربعین انجام خواهد شد.

در این نشست همچنین بر تسهیل دسترسی زائران به اینترنت و تقویت پوشش شبکه اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در مرز تمرچین تأکید شد.