به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان اظهار کرد: در قانون ساماندهی مبادلات مرزی، برای چهار شهرستان استان حدود ۳۹۵ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که باید از این ظرفیت برای تقویت زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی مناطق مشمول استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های شهرستانی افزود: در تدوین شاخص‌های توزیع منابع، باید ظرفیت‌های واقعی هر شهرستان مورد توجه قرار گیرد و منابع به گونه‌ای تخصیص داده شود که امکان بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های مناطق فراهم شود.

ضرورت شفافیت در نحوه تخصیص درآمدهای مرزی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اهمیت نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از مبادلات مرزی گفت: باید سازوکاری در نظر گرفته شود که درآمدهای حاصل از این بخش به شکل کامل و شفاف در مسیر توسعه همان مناطق هزینه شود.

ازهاری ادامه داد: با توجه به افزایش سهمیه ارزی استان از ۵۴۰ میلیون دلار، انتظار می‌رود سهم کردستان از منابع و درآمدهای مرتبط نیز افزایش پیدا کند و این موضوع در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

سهم پایین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

معاون استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اظهار کرد: سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها از منابع ملی بسیار محدود است و بخش عمده اعتبارات در سطح ملی و از طریق ردیف‌های متمرکز دستگاه‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.

وی افزود: انتظار می‌رود دولت و مجلس در فرایند تدوین و تصویب لوایح بودجه، سهم بیشتری برای استان‌ها در نظر بگیرند تا شورای برنامه‌ریزی استان‌ها بتواند با اختیار و انعطاف بیشتری نسبت به نیازهای منطقه‌ای تصمیم‌گیری کند.

ازهاری تصریح کرد: رقم اعتبارات در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان‌ها در مقایسه با حجم نیازها و پروژه‌های موجود بسیار پایین است و افزایش اختیارات و منابع این شورا می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و هدفمندتر کمک کند.

استفاده از ظرفیت صندوق‌های حمایتی برای اشتغال و زیرساخت

وی در سخنان خود به ظرفیت قانونی افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری اشاره کرد و گفت: این ظرفیت قانونی می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی برای تقویت بخش‌های مختلف اقتصادی استان مورد استفاده قرار گیرد.

معاون استاندار کردستان افزود: استفاده از منابع و ظرفیت این صندوق‌ها نباید صرفاً به حوزه کشاورزی محدود شود، بلکه می‌توان از این ظرفیت در مسیر ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از طرح‌های اقتصادی و فناورانه نیز بهره گرفت.

ازهاری خاطرنشان کرد: فعال‌سازی این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر منابع مالی و تقویت سرمایه‌گذاری در استان را فراهم کرده و بخشی از نیازهای توسعه‌ای کردستان را پوشش دهد.