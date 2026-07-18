به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فاضلی‌ثانی، بعد از ظهر شنبه، از صدور حکم جلب مدیر یک درمانگاه در رباط‌کریم خبر داد.

وی که رئیس اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم است، اظهار کرد: در پی بازدیدها و پایش‌های کارشناسان این اداره، تخلف یک درمانگاه در زمینه جمع‌آوری، نگهداری و مدیریت پسماندهای پزشکی محرز شد.

فاضلی‌ثانی افزود: این مرکز درمانی پیش از این نیز به دلیل رعایت نکردن ضوابط مدیریت پسماندهای ویژه و عفونی و ایجاد تهدید علیه بهداشت عمومی، اخطاریه زیست‌محیطی دریافت کرده بود، اما مسئولان آن نسبت به رفع نواقص و اجرای الزامات قانونی اقدامی نکردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم تصریح کرد: با استمرار تخلف و بی‌توجهی به اخطاریه‌های صادرشده، پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع و در نهایت حکم جلب مدیر درمانگاه صادر شد.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت اصولی پسماندهای پزشکی، خاطرنشان کرد: هرگونه قصور در این زمینه می‌تواند سلامت شهروندان و محیط زیست را با مخاطرات جدی مواجه کند.

فاضلی‌ثانی در پایان گفت: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم برخورد با تخلفات زیست‌محیطی، به‌ویژه در حوزه پسماندهای پزشکی، را با قاطعیت و بدون اغماض ادامه خواهد داد.