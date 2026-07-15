به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین رضوانی، مدیرکل دفتر ریاست و بازرسی سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به رویکرد جدید سازمان در کاهش بروکراسی اداری، اظهار کرد: سازمان دامپزشکی با همکار و تعامل سازمان نظام دامپزشکی با بهرهگیری از سامانههای نظارت هوشمند و اصلاح فرآیندهای صدور پروانههای بهداشتی، ضمن حفظ استانداردهای سختگیرانه بهداشت عمومی و امنیت زیستی، زمینه تسریع در اخذ مجوزات قانونی را برای تولیدکنندگان سراسر کشور فراهم آورده است.
وی افزود: این تسهیلگری بهمعنای کاهش کیفیت نظارت نیست، بلکه بهینهسازی مسیر اداری با هدف افزایش توان تولید ملی و رضایتمندی فعالان صنعت دامپروری دنبال میشود.
رضوانی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای راهبردی استان مازندران در صنعت طیور، تاکید کرد: مازندران به عنوان یکی از معدود استانهای برخوردار از زنجیره کامل تولید طیور در سطوح لاین، اجداد، مادر و گوشتی، نهتنها قطب تولید مرغ کشور محسوب میشود، بلکه الگویی کمنظیر از یکپارچگی زنجیره ارزش در بخش دامپروری ارائه داده است. این ویژگی، ضرورت ارائه خدمات فنی و بهداشتی ویژه، نظارت پویا و حمایتهای فرابخشی را در این استان ایجاب میکند که سازمان دامپزشکی با جدیت تمام آن را پیگیری میکند.
مدیرکل دفتر ریاست سازمان دامپزشکی با تأکید بر جایگاه محوری تعامل با سازمان نظام دامپزشکی کشور، تصریح کرد: فرآیند صدور مجوزهای موضوع ماده ۵ قانون تشکیل سازمان نظام دامپزشکی، مبتنی بر نظام جامع دامپروری و با همراهی مؤثر این سازمان در سطح استانها در حال اجرا است و این همکاری راهبردی موجب شفافیت فرآیندها، ارتقای بهرهوری واحدهای تولیدی و تضمین سلامت فرآوردههای خام دامی شده است.
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