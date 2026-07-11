حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به ۱۷ حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: در بین سوانح رانندگی ۹ فقره واژگونی خودرو، پنج فقره تصادف (برخورد بین وسایل نقلیه)، سه فقره انحراف از مسیر یا خروج از جاده رخ داده است.

وی ضمن ابراز تأسف از جان باختن دو نفر در تصادفات رانندگی در مورد این حوادث توضیح داد: واژگونی خودروی کوئیک در کیلومتر ۲۰ محور میامی–سبزوار و تصادف زنجیره‌ای سه خودرو (یک دستگاه پراید وانت و دو دستگاه تریلی) در کیلومتر ۳۷ محور آرادان–سرخه از آن جمله است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان بیشترین نوع حوادث رانندگی با ۹ مورد را مربوط به واژگونی سواری ها دانست و ادامه داد: مجموع امداد رسانی به این سوانح ۲۸ نفر اعلام شده است.

درخشان با اشاره به اینکه پنج فقره تصادف از نوع برخورد خودروها با یکدیگر ۱۹ مصدوم بر جای گذاشته است، تصریح کرد: آمار کل مصدومان ۵۸ نفر بوده است.

وی‌ با اشاره به اینکه محور دامغان–سمنان (با احتساب هر دو لاین رفت و برگشت این مسیر) با ۱۹ مصدوم، بیشترین تعداد مصدومان را در میان جاده های استان داشته است، یادآور شد: محور قم–گرمسار با ۹ مصدوم و محور سمنان–دامغان با ۶ مصدوم در رده های بعدی قرار دارد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: بیشترین تعداد تصادفات در محور دامغان–سمنان (رفت و برگشت) با پنج فقره حادثه رخ داده است.

درخشان تاکید کرد: تصادف زنجیره‌ای سه خودرو (دنا، تارا، هیوندا ورنا) کیلومتر ۷۸ محور دامغان به سمنان با ۹ مصدوم و تصادف زنجیره‌ای سه خودرو (یک پراید وانت و ۲ تریلی) در کیلومتر ۳۷ محور آرادان به سرخه مهمترین حوادث رانندگی بودند.