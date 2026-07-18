فرماندار قصرشیرین: مرز خسروی برای میزبانی از زائران آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین، در نشست ستاد اربعین که ظهر شنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: تمامی ۱۸ کمیته ستاد اربعین استان کرمانشاه به صورت مستمر در قرارگاه مرکزی فعال هستند و جلسات کارشناسی و هماهنگی به طور منظم برگزار میشود و روند آمادهسازی مرز خسروی با بازدیدهای مستمر استاندار کرمانشاه و مدیران دستگاههای اجرایی در حال پیگیری است.
وی با اشاره به مهمترین اقدامات انجام شده برای اربعین امسال افزود: یکی از مهمترین پروژههای اجرا شده، حصارکشی ۳۶ هکتار از اراضی پارکینگ توسط سپاه است که امکان استقرار همزمان ۱۰ هزار دستگاه خودرو را فراهم کرده و در صورت استفاده شناور، ظرفیت پذیرش تا ۳۰ هزار خودرو نیز افزایش مییابد.
فرماندار قصرشیرین ادامه داد: ساماندهی علائم و تابلوهای ترافیکی، اجرای عملیات گسترده آسفالت، بهسازی محوطه پایانه مرزی و رفع نواقص زیرساختی از دیگر اقداماتی است که با حمایت استاندار کرمانشاه و پیگیری کمیته زیرساخت ستاد اربعین به انجام رسیده و پس از سالها، تحول قابل توجهی در پایانه مرزی خسروی ایجاد شده است.
شفیعی با بیان اینکه تمامی نقاط ضعف اربعین سال گذشته احصا و برای رفع آنها برنامهریزی شده است، گفت: امسال حدود پنج هزار متر مربع سایبان جدید با طراحی مناسب و جانمایی مواکب خدماترسان احداث شده و ساختمانهای خدماتی نیز در مدت کوتاهی در حال تکمیل است تا زائران از امکانات رفاهی مناسبتری برخوردار شوند.
وی اضافه کرد: احداث پارکسوار جدید موجب شده است زائران پس از پیاده شدن از وسایل نقلیه، تنها مسیر کوتاهی را تا ورود به سایبانهای پایانه طی کنند که این موضوع نقش مهمی در افزایش رضایت زائران خواهد داشت.
فرماندار قصرشیرین از اجرای طرح ایزولهسازی مسیرهای ورود و خروج زائران در مرز خبر داد و تصریح کرد: یکی از مشکلات سال گذشته، تداخل مسیرهای تردد بود که امسال با همکاری مرزبانی، مسیرهای ورود و خروج به طور کامل از یکدیگر تفکیک شده و این اقدام موجب کاهش چشمگیر زمان انتظار زائران در مرز خواهد شد.
شفیعی با اشاره به ظرفیت پارکینگهای شهرستان قصرشیرین گفت: ۲۲ پارکینگ در سطح شهرستان با مجموع مساحت بیش از سه میلیون و ۵۵۰ هزار متر مربع برای اربعین آماده شده که امکان توقف همزمان حدود ۲۱۲ هزار خودرو را فراهم میکند و ظرفیت مدیریت تردد بیش از ۴۰۰ هزار خودرو را نیز دارد.
وی افزود: برای جابهجایی زائران، ۳۲۰ دستگاه اتوبوس پیشبینی شده که ۷۰ دستگاه از آنها به صورت ثابت در مسیر دو و نیم کیلومتری میان پایانه و نقطه خروجی مستقر خواهند بود و خدمات حملونقل زائران به صورت رایگان انجام میشود.
فرماندار قصرشیرین همچنین از استقرار خودروهای آتشنشانی در تمامی پارکینگها، پیشبینی آمبولانس، حضور نیروهای امدادی هلالاحمر و استقرار کامل تیمهای درمانی دانشگاه علوم پزشکی برای ارائه خدمات به زائران خبر داد.
شفیعی در ادامه با اشاره به برخی مطالبات باقیمانده، خواستار صدور مجوز تردد یکسره اتوبوسهای ایرانی در مسیر عراق شد و گفت: با توجه به بازدیدهای میدانی و تأیید ظرفیتهای مرز خسروی، انتظار میرود این موضوع به عنوان مصوبه ستاد مرکزی اربعین ابلاغ شود تا علاوه بر تسهیل تردد زائران، زمینه رونق اقتصادی منطقه نیز فراهم شود.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد کارخانه یخسازی، تأمین زیرساختهای مورد نیاز در بخش عراقی مرز و اجرای طرح آسفالت و حصارکشی پارکینگهای اطراف مرز خسروی تأکید کرد و گفت: برای حفظ کیفیت خدمات و پاسخگویی به افزایش حجم زائران در سالهای آینده، تکمیل این زیرساختها ضروری است.
کرمانشاه- فرماندار قصرشیرین با تشریح اقدامات زیرساختی و خدماتی انجام شده برای اربعین، از افزایش ظرفیت پارکینگها، توسعه سایبانها، ایزولهسازی مسیرهای تردد و آمادگی کامل مرز خسروی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین، در نشست ستاد اربعین که ظهر شنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: تمامی ۱۸ کمیته ستاد اربعین استان کرمانشاه به صورت مستمر در قرارگاه مرکزی فعال هستند و جلسات کارشناسی و هماهنگی به طور منظم برگزار میشود و روند آمادهسازی مرز خسروی با بازدیدهای مستمر استاندار کرمانشاه و مدیران دستگاههای اجرایی در حال پیگیری است.
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