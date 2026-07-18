زورآوند: هوای پایدار تا پایان هفته در کرمانشاه تداوم دارد

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم شرایط پایدار جوی در استان کرمانشاه تا پایان هفته جاری خبر داد و اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، شرایط پایدار حاکم بر جو منطقه همچنان تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

وی افزود: طی این مدت آسمان استان غالباً صاف پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز وزش باد پدیده غالب جوی خواهد بود، اما انتظار وقوع پدیده جوی قابل توجهی در سطح استان وجود ندارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت دمای هوا، تصریح کرد: دمای هوا از امروز شنبه تا روز دوشنبه به صورت مختصر کاهش خواهد یافت، اما از روز سه‌شنبه مجدداً افزایش نسبی دما را شاهد خواهیم بود و در ادامه هفته نیز تغییرات محسوسی در دمای استان پیش‌بینی نمی‌شود.

زورآوند با بیان اینکه همچنان مناطق گرمسیری استان بیشترین دمای هوا را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: در شبانه‌روز گذشته شهرستان قصرشیرین با ثبت دمای ۴۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود و پس از آن سرپل‌ذهاب با ۴۳ درجه و گیلانغرب با ۴۲ درجه سانتی‌گراد در رتبه‌های بعدی گرم‌ترین نقاط استان قرار گرفتند.

وی از شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق گرمسیری، خواست با توجه به تداوم هوای گرم، از تردد و فعالیت‌های غیرضروری در ساعات اوج گرما خودداری کرده و با مدیریت مصرف آب و برق، در حفظ پایداری شبکه‌های خدمات‌رسان همکاری کنند.