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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

خنثی‌سازی حمله تروریستی علیه یکی از مقامات منطقه‌ای در کریمه

خنثی‌سازی حمله تروریستی علیه یکی از مقامات منطقه‌ای در کریمه

سازمان امنیت فدرال روسیه در بیانیه ای از خنثی‌سازی حمله تروریستی مرتبط با سرویس‌های امنیتی اوکراین، علیه یکی از مقامات در کریمه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) امروز سه شنبه با صدور بیانیه‎ای اعلام کرد که 2 عامل مرتبط با سرویس‌های امنیتی اوکراین که قصد انجام حمله تروریستی در کریمه علیه رئیس یکی از مناطق جدید روسیه را داشتند، در سواستوپول بازداشت شدند.

بر اساس بیانیه صادره از سوی سازمان امنیت فدرال روسیه، عوامل بازداشت شده کی‌ یف، در حال جمع آوری اطلاعات مربوط به نیروهای مسلح روسیه و برنامه‌ ریزی برای حملات علیه تأسیسات زیرساختی حیاتی بودند.

سازمان امنیت فدرال روسیه در ادامه بر ادامه مقابله با عامل مرتبط با سرویس‌های امنیتی اوکراین تأکید کرد.

کد مطلب 6907980

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