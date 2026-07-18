به گزارش خبرنگار مهر، سیده راضیه ملکحسینی عصر شنبه در جلسه شورای اشتغال استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح مربوط به دانشجویان، اظهار کرد: فرآیند پرداختها در سامانه انجام شده و انتقال اعتبارات به بانک نیز روز دوشنبه نهایی خواهد شد.
وی با عذرخواهی از تأخیر پیشآمده افزود: مستندات طرح بهتازگی نهایی شده و بخشی از این تأخیر به دلیل فرآیند خرید کارتها از وزارتخانه و همچنین انتقال اعتبارات به دستگاههای اجرایی بوده است.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با وجود این مشکلات، اقدامات لازم انجام شده و هماهنگی با بانک و شرکتهای مجری صورت گرفته است تا کارتها در سریعترین زمان ممکن در اختیار مشمولان قرار گیرد.
ملکحسینی ادامه داد: بخش عمده فرآیند اجرایی تکمیل شده و تا روز دوشنبه تحویل نهایی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی در روزهای آینده گفت: روند اجرای طرح به صورت مستمر در جلسات تخصصی پیگیری میشود تا مشکلات باقیمانده برطرف و خدمات به جامعه هدف بدون وقفه ارائه شود.
ملک حسینی تأکید کرد: دستگاههای مسئول با هماهنگی کامل در حال پیگیری اجرای طرح هستند و تلاش میشود با تکمیل مراحل اداری و مالی، روند ارائه خدمات با سرعت بیشتری ادامه یابد.
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