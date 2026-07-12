به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایشنامه «از ما گذر نتوان کرد» نوشته و کارگردانی محمد حاج محمدی روز سه شنبه ۲۳ تیر ساعت ۱۷ برای اولین بار در ایرانیخوانی تماشاخانه سنگلج نمایشنامهخوانی میشود.
در خلاصه داستان «از ما گذر نتوان کرد» آمده است که لحظه شهادت حضرت عباس از زبان چهار عنصر طبیعت؛ آب و آتش، باد و خاک، روایت میشود.
کسری ریاحیوفا، ستایش رستمانی، غزاله حسینی و اشکان تیموری خوانش نقش های این نمایشنامه را برعهده دارند.
این نمایشنامهخوانی با موسیقی زنده همراه میشود. علی طایفی نوازنده ساز کمانچه، مهدی اسد نوازنده ساز کوبهای و آرش صفرعلی به عنوان خواننده این گروه را همراهی میکنند. دستیاری کارگردان را نیز مهرداد سوری بر عهده دارد.
دومین دور ایرانی خوانی سنگلج با موضوع نمایشنامه های آئینی و عاشورایی در کافه تئاتر و سالن انتظار تماشاخانه سنگلج برگزار میشود.
این برنامه بلیت فروشی ندارد و ورود برای تمامی علاقهمندان آزاد و رایگان است.
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