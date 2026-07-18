به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ایرانمنش، بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد اربعین استان کرمان با اشاره به ثبت‌نام بیش از ۳۷ هزار زائر کرمانی اربعین حسینی در سامانه سماح گفت: تاکنون بیش از ۳۷ هزار نفر در این سامانه نام‌نویسی کرده‌اند که از این تعداد، حدود ۲۰ هزار نفر مرز شلمچه، حدود ۱۰ هزار نفر مرز مهران، ۲۵۰ نفر مسیر هوایی و حدود هزار و ۲۰۰ نفر مرز خسروی را برای خروج انتخاب کرده‌اند.

وی با اشاره به زمان اوج تردد زائران افزود: بیشترین آمار خروج زائران استان کرمان برای اول مردادماه با حدود هشت هزار نفر پیش‌بینی می‌شود و بیشترین حجم بازگشت نیز در بازه هشتم تا پانزدهم مردادماه از مرز شلمچه خواهد بود.