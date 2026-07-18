  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

یکی از تونل‌های گلوگاه بندرعباس بازگشایی شد

یکی از تونل‌های گلوگاه بندرعباس بازگشایی شد

بندرعباس- مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: یک تونل از دو تونل هدف قرار گرفته شده توسط دشمن آمریکایی در بندرعباس با تلاش و همت مهندسان و عوامل راهداری گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلحسور از بازگشایی یکی از دو تونل گلوگاه شهید میرزایی در جاده بندرعباس _ سیرجان خبر داد و افزود: ساعتی پیش تردد خودروها از یکی از دو تونل آغاز شد و در حال تخلیه ترافیک موجود در این محور هستیم.

سلحشور درباره وضعیت پل رودخانه شور در منطقه دشت امام هم گفت: کنار گذر این پل فعال است و تردد در آن جریان دارد. همچنین پل دو راهی جاده رودان نیز که مورد حمله دشمن آمریکایی در بامداد امروز قرار گرفت نیز به صورت کنار گذر فعال شده و تردد جریان دارد.

وی از شهروندان خواست تا از سفرهای غیر ضرور خودداری کنند تا بار ترافیکی جاده‌ها که ناشی از توقف تردد در ساعات گذشته بوده، تخلیه شود.

کد مطلب 6891513

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها