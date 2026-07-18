به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلحسور از بازگشایی یکی از دو تونل گلوگاه شهید میرزایی در جاده بندرعباس _ سیرجان خبر داد و افزود: ساعتی پیش تردد خودروها از یکی از دو تونل آغاز شد و در حال تخلیه ترافیک موجود در این محور هستیم.

سلحشور درباره وضعیت پل رودخانه شور در منطقه دشت امام هم گفت: کنار گذر این پل فعال است و تردد در آن جریان دارد. همچنین پل دو راهی جاده رودان نیز که مورد حمله دشمن آمریکایی در بامداد امروز قرار گرفت نیز به صورت کنار گذر فعال شده و تردد جریان دارد.

وی از شهروندان خواست تا از سفرهای غیر ضرور خودداری کنند تا بار ترافیکی جاده‌ها که ناشی از توقف تردد در ساعات گذشته بوده، تخلیه شود.