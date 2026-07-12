آغاز خرید گندم در ۸ مرکز شهرستان اردبیل از ۲۴ تیرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه هماهنگی خرید گندم، جو و دانههای روغنی اردبیل اظهار کرد: خرید گندم در ۸ مرکز خرید از ۲۴ تیرماه آغاز و بر شفافیت و رعایت کامل حقوق کشاورزان در فرآیند خرید تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای خرید محصول در مراکز مربوطه اندیشیده شده است، افزود: با توجه به پیشبینی تولید حدود ۹۰ هزار تن گندم در شهرستان اردبیل، انتظار میرود امسال حدود ۷۵ هزار تن گندم از کشاورزان این شهرستان خریداری شود.
فرماندار اردبیل با اشاره به جایگاه مهم این شهرستان در تولید گندم، گفت: اردبیل یکی از قطبهای مهم تولید گندم در کشور به شمار میرود و این محصول راهبردی نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی دارد.
وی همچنین بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران تأکید کرد و ادامه داد: رفع دغدغههای کشاورزان و حمایت از تولیدکنندگان از اولویتهای اصلی در اجرای طرح خرید تضمینی گندم است.
قلندری در ادامه از تأمین سوخت مورد نیاز کمباینها و ناوگان حملونقل گندم خبر داد و افزود: با هماهنگی دستگاههای اجرایی، زمینه برای تسهیل روند برداشت، حمل و خرید محصول فراهم شده است.
وی از برنامه ریزی برای خرید جو ودانه های های روغنی درشهرستان هم خبر داد.
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