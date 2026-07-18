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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲

وزیر ارتباطات خبر قطع اینترنت پس از جام جهانی را تکذیب کرد

وزیر ارتباطات خبر قطع اینترنت پس از جام جهانی را تکذیب کرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شایعات منتشرشده درباره قطع اینترنت پس از جام جهانی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی در فضای مجازی ضمن تکذیب شایعات درباره قطع اینترنت پس از جام جهانی، اعلام کرد: بارها تأکید کرده‌ام که اینترنت یک حق همگانی است و اهتمام دولت همواره معطوف به تلاش برای اتصال مستمر آن بوده و هست.

وی با اشاره به تلاش‌های کارکنان وزارت ارتباطات برای حفظ پایداری شبکه ارتباطات کشور افزود: متأسفانه در روزهایی که همکاران من در خانواده بزرگ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام توان خود را برای ارائه خدمت شایسته به مردم شریف و حفظ پایداری شبکه ارتباطات به کار گرفته‌اند و در این راه یک شهید سرافراز نیز تقدیم کشور کرده‌اند، عده‌ای همچنان در پی اهداف شوم خود به خبرسازی کذب و بازارسازی می‌پردازند.

وزیر ارتباطات در پایان با رد اخبار منتشرشده درباره اعمال محدودیت اینترنت پس از جام جهانی تصریح کرد: اخباری که اخیراً در مورد قطع اینترنت پس از جام جهانی با دستور قضایی منتشر شده، هیچ سندیتی ندارد.

کد مطلب 6891951

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