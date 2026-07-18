به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسلامی از تمامی فعالان حوزه صید و صیادی خواست در شرایط کنونی، نکات ایمنی و ملاحظات امنیتی را با دقت بیشتری رعایت کنند.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادان استان هرمزگان با اشاره به حملات اخیر آمریکا در جنوب کشور، تأکید کرد: صیادان و مالکان شناورها تا حد امکان از ترددهای غیرضروری در دریا، به‌ویژه در ساعات شب، خودداری کنند.

وی همچنین از جامعه صیادی استان خواست در راستای حفظ امنیت و مدیریت شرایط موجود، همکاری کامل و مستمر با نیروهای تأمین امنیت داشته باشند.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادان هرمزگان ابراز امیدواری کرد با رعایت توصیه‌های ایمنی و همراهی صیادان، فعالیت‌های دریایی در فضایی امن و با کمترین مخاطره ادامه یابد