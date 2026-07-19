ماندگاری ۸۲ درصدی نخبگان در کشور؛ ۴۲۰ دانش آموخته برتر جذب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، سعید خدایگان امروز شنبه ۲۷ تیرماه در سخنانی در نشست هم‌اندیشی اعضای طرح «ثبات» با قدردانی از تلاش‌های سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی و همکاران این مجموعه، بر همکاری نزدیک این سازمان با بنیاد ملی نخبگان تأکید کرد.

وی با اشاره به مأموریت‌های مشترک دو مجموعه گفت: بنیاد ملی نخبگان و سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی از ابتدای شکل‌گیری، ارتباطی تنگاتنگ و مکمل یکدیگر به‌ویژه در حوزه شناسایی، حمایت و توانمندسازی نخبگان، متخصصان و کارآفرینان داشته‌اند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان افزود: شناسایی نخبگان از طریق بنیاد ملی نخبگان انجام می‌شود و بخش مهمی از این فرآیند نیز با کمک سامانه «کانکت» و تلاش همکاران سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی صورت می‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح «جهت» اظهار کرد: این طرح حدود ۱۰سال است که در بنیاد اجرا می‌شود و تاکنون زمینه جذب یک‌ هزار و ۲۰۰ دانش‌آموخته برتر ایرانی را در دانشگاه‌های کشور فراهم کرده است.

به گفته قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان، از این تعداد، ۴۲۰نفر از دانش‌آموختگان ایرانی خارج از کشور بوده‌اند که از طریق فرآیندهای شناسایی، از جمله سامانه «کانکت»، به بنیاد معرفی شده‌اند. بیشتر این افراد فارغ‌التحصیل حدود ۲۰۰دانشگاه برتر جهان هستند و از نظر علمی در بالاترین سطح قرار دارند.

خدایگان درباره پراکندگی محل تحصیل این افراد نیز گفت: ۴۵ درصد از جذب‌شدگان، فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های آمریکای شمالی، ۳۵ درصد دانشگاه‌های اروپا، ۱۵ درصد دانشگاه‌های آسیا و ۱۰ درصد دانشگاه‌های استرالیا و اقیانوسیه هستند.

وی در ادامه با اشاره به «طرح کاظمی آشتیانی» گفت: افرادی که در سطح نخست طرح «جهت» پذیرفته می‌شوند، می‌توانند از مزایای این طرح نیز بهره‌مند شوند. در قالب این طرح، استادان جوان مشمول، گرنت استخدامی به ارزش ۴۰۰میلیون تومان دریافت می‌کنند تا فعالیت علمی و پژوهشی خود را با حمایت بیشتری آغاز کنند.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به تغییرات ایجادشده در شیوه‌نامه طرح نظام وظیفه نخبگان گفت: با وجود محدودیت‌های ایجادشده، جلساتی با مسئولان ذی‌ربط برگزار شده و فرآیندها بازطراحی شده است تا امکان بهره‌مندی دانش‌آموختگان ایرانی خارج از کشور از این ظرفیت نیز فراهم شود.

خدایگان با اشاره به رصد وضعیت نخبگان در سال‌های اخیر اظهارکرد: بنیاد ملی نخبگان طی یک‌دهه گذشته پایگاه داده جامعی از اطلاعات نخبگان و دانش‌آموختگان داخل و خارج کشور ایجاد کرده است.

وی افزود: بر اساس این داده‌ها، نرخ ماندگاری نخبگان در کشور، شامل افرادی که مهاجرت نکرده‌اند و همچنین کسانی که پس از مهاجرت به کشور بازگشته‌اند، به ۸۲درصد رسیده است.

بیش از ۷هزار «مسکن نخبگان» در مسیر واگذاری

خدایگان در ادامه، با اشاره به برنامه‌های حمایتی بنیاد در حوزه مسکن گفت: تاکنون سه‌هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی و قطعه زمین به نخبگان در سراسر کشور اختصاص یافته است.

خدایگان تصریح کرد: سه‌هزار و ۷۰۰ واحد و زمین دیگر نیز در مرحله واگذاری قرار دارد که از این تعداد، حدود دوهزار واحد مربوط به نخبگان استان تهران است و مراحل اجرایی و تشکیل تعاونی‌های مربوط به آن در حال انجام است.

وی از اجرای یک برنامه مشترک با سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی خبر داد و گفت: در قالب این طرح، ۱۰۰ استاد جوان دانشگاه‌های کشور برای گذراندن فرصت مطالعاتی در حوزه فناوری‌های نوظهور و اقتدارآفرین به چین اعزام خواهند شد.

خدایگان با تأکید بر اهمیت شبکه‌سازی میان نخبگان، از اجرای چندین برنامه در این حوزه خبر داد و گفت: در بخش دانشجویی، طرح «احمدی روشن» با محوریت حلقه‌های حل مسئله دانشجویی اجرا می‌شود و اعضای هیئت علمی می‌توانند به‌عنوان استاد راهبر در آن نقش‌آفرینی کنند.

وی ادامه داد: طرح «شتاب» نیز با هدف تشکیل حلقه‌های حل مسئله میان اعضای هیئت علمی طراحی شده و از پروژه‌های مسئله‌محور حمایت می‌کند.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان همچنین به اجرای طرح «هیئت‌های اندیشه‌ورز» در حوزه نظریه‌پردازی و حکمرانی نخبگانی اشاره کرد و گفت: پژوهشگران دارای طرح‌های نظری می‌توانند از این برنامه بهره‌مند شوند.

وی در ادامه، از اجرای طرح «همیار صنعت» خبر داد و افزود: این طرح با هدف تقویت ارتباط نخبگان با صنعت و حل مسائل واحدهای صنعتی از طریق حلقه‌های حل مسئله اجرا می‌شود و با همکاری معاونت علمی و بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار مالیاتی، از پروژه‌های مشترک صنعت و دانشگاه حمایت می‌کند.