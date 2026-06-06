سلامتی: کتابخانه کانون بازنشستگان نمین راه اندازی می شود

مهین سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت توسعه فضاهای فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه در میان بازنشستگان تأکید و اظهار کرد: در جلسه هماهنگی آغاز به کار کتابخانه کانون بازنشستگان راهکارهای بهرهبرداری هرچه بهتر از ظرفیتهای موجود مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تأمین منابع و کتابهای مورد نیاز کتابخانه از سوی کتابخانه عمومی شهرستان و خیرین انجام خواهد شد. همچنین بازسازی و انجام تعمیرات اساسی فضای کتابخانه با مشارکت اداره آموزش و پرورش و انجمن خیرین کتابخانهساز صورت خواهد گرفت.
رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان نمین گفت: راهاندازی این کتابخانه با هدف فراهم کردن فضایی مناسب برای گردهمایی بازنشستگان، ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی آنان و ارائه خدمات مطلوبتر اجتماعی و کتابخانهای انجام میشود و انتظار میرود نقش مؤثری در توسعه فعالیتهای فرهنگی این قشر فرهیخته ایفا کند.
وی با بیان اینکه در طول یک سال گذشته، ما در کتابخانه با تکیه بر رسالت خود مبنی بر ارتقای آگاهی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی، تمام تلاشمان را به کار بستیم تا با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، خدمات فرهنگی و آموزشی خود را به مخاطبان ارائه دهیم؛ ادامه داد: این فعالیتها با محوریت بخش خدمات فنی «ثبت، آمادهسازی و فهرستنویسی منابع» و بخش خدمات عمومی شامل واحدهای امانت، کودک و نوجوان، مرجع، فناوری اطلاعات، نشریات، مشارکتهای مردمی و سالنهای مطالعه انجام شده است.
مستند سازی تجربیاتِ دوران بحران برای نسل آینده
سلامتی به فعالیت های یک سال گذشته کتابخانه های عمومی شهرستان اشاره و بیان کرد: از سال گذشته برنامههای متنوعی از جمله برگزاری نشستهای کتابخوان، نقد کتاب نویسندگان شهرستان، مسابقات کتابخوانی، دورههای مهارتآموزی و سواد رسانهای و همچنین فعالیتهای ویژه برای کودکان و نوجوانان را در دستور کار داشتیم. همچنین با برپایی نمایشگاههای موضوعی، فعالیت کانونهای ادبی و همکاری مستمر با مدارس و دستگاههای فرهنگی، سعی کردیم ضمن اجرای طرحهای تشویقی، محتوای فرهنگی مفید را در فضای مجازی نیز منتشر کنیم.
رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان نمین با اشاره به اینکه در ایام بحرانی جنگ، ما برای حفظ تداوم ارائه خدمات، رویکردهای خود را متناسب با شرایط بازطراحی کردیم. در این دوران، با تکیه بر پلتفرمهای داخلی و شبکههای اجتماعی بومی، علاوه بر اطلاعرسانی مستمر و پاسخگویی غیرحضوری، تمرکز ویژهای بر تولید محتوای چندرسانهایِ امیدآفرین با محوریت مفاهیم ایثار، مقاومت و تابآوری اجتماعی داشتیم افزود: با شرکت در تجمعات شبانه و برنامههای استانی همچون «اوچان دورنالار» و دیدار با خانواده شهدا، پیوند خود را با جامعه حفظ کردیم.
وی به دوران پساجنگ اشاره و تصریح کرد: بعد از جنگ تحمیلی رمضان، تمرکز ما بر بازگرداندن نشاط فرهنگی و تقویت همبستگی اجتماعی بود. در این راستا، ضمن ازسرگیری کامل خدمات حضوری، برنامههایی با محوریت امید و بازسازی اجتماعی نظیر برگزاری کارگاههای آموزش امدادی هلالاحمر برای کودکان و نوجوانان، تقدیر از نیروهای امدادی، اجرای طرح «قرار مدرسه»، کاشت نهال و برگزاری نشستهای تخصصی پیرامون نقش فرهنگ در عبور از بحران را اجرا کردیم.
سلامتی به مستندسازی تجربیات دوران بحران برای استفاده نسل آینده اشاره و بیان کرد: در نهایت، ما توانستیم با استفاده هدفمند از ابزارهای نوین ارتباطی و تولید محتوای هوشمندانه، در تمامی مراحل بحران، نقش خود را در ارتقای آگاهی عمومی و انسجام اجتماعی به خوبی ایفا کنیم و ارتباط پایدار خود را با مخاطبان حفظ نماییم.
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