جوانان ایران پرافتخارترین تیم آسیا را شکست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶، امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه به میزبانی کشور چین آغاز شد و تیم ملی هندبال جوانان ایران در نخستین گام از این مسابقات و در دیداری حساس از گروه B، به مصاف تیم ملی کویت رفت.



شاگردان کیوان صادقی در این نبرد و در تقابل با کویت پرافتخارترین تیم قاره کهن در این رده سنی، نیمه نخست را با برتری ۱۵-۱۳ به سود خود به پایان بردند.



در نیمه دوم نیز جوانان هندبال ایران با درخشش فردی و اجرای دقیق برنامه‌های تاکتیکی کادر فنی، جریان مسابقه را به خوبی مدیریت کردند. با حفظ این برتری و نمایش مقتدرانه تا سوت پایان، تیم ملی ایران موفق شد این تقابل نفس‌گیر را با نتیجه ۲۹-۲۷ به سود خود به اتمام برساند.



بدین ترتیب تیم ملی هندبال جوانان ایران در نخستین گام خود توانست قهرمان ۵ دوره مسابقات جوانان آسیا را از پیش رو بردارد و با روحیه ای مضاعف به استقبال گام مسابقات بعدی خود برود.



تیم ملی هندبال جوانان ایران در دومین دیدار خود، فردا (پنجشنبه ۲۵ تیر) از ساعت ۰۵:۳۰ بامداد رو در روی تیم ملی کره جنوبی قرار خواهد گرفت.