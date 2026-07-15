جوانان ایران پرافتخارترین تیم آسیا را شکست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین رقابتهای هندبال قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶، امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه به میزبانی کشور چین آغاز شد و تیم ملی هندبال جوانان ایران در نخستین گام از این مسابقات و در دیداری حساس از گروه B، به مصاف تیم ملی کویت رفت.
شاگردان کیوان صادقی در این نبرد و در تقابل با کویت پرافتخارترین تیم قاره کهن در این رده سنی، نیمه نخست را با برتری ۱۵-۱۳ به سود خود به پایان بردند.
در نیمه دوم نیز جوانان هندبال ایران با درخشش فردی و اجرای دقیق برنامههای تاکتیکی کادر فنی، جریان مسابقه را به خوبی مدیریت کردند. با حفظ این برتری و نمایش مقتدرانه تا سوت پایان، تیم ملی ایران موفق شد این تقابل نفسگیر را با نتیجه ۲۹-۲۷ به سود خود به اتمام برساند.
بدین ترتیب تیم ملی هندبال جوانان ایران در نخستین گام خود توانست قهرمان ۵ دوره مسابقات جوانان آسیا را از پیش رو بردارد و با روحیه ای مضاعف به استقبال گام مسابقات بعدی خود برود.
تیم ملی هندبال جوانان ایران در دومین دیدار خود، فردا (پنجشنبه ۲۵ تیر) از ساعت ۰۵:۳۰ بامداد رو در روی تیم ملی کره جنوبی قرار خواهد گرفت.
تیم ملی هندبال جوانان ایران در شروع مسابقات قهرمانی جوانان آسیا موفق به شکست تیم قدرتمند کویت شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین رقابتهای هندبال قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶، امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه به میزبانی کشور چین آغاز شد و تیم ملی هندبال جوانان ایران در نخستین گام از این مسابقات و در دیداری حساس از گروه B، به مصاف تیم ملی کویت رفت.
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