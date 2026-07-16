ایمان عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر به ارزیابی عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی پرداخت و گفت: تیم ملی کشورمان با شرایط خاصی راهی جام جهانی شد. جنگ تحمیلی، نبود بازی‌های تدارکاتی حاشیه ها برای حضور تیم ملی در آمریکا و تغییر محل اردو همگی باعث شدند تا یک جام جهانی فراموش نشدنی را داشته باشیم.

وی ادامه داد: در مقابل نیوزیلند که روی کاغذ ضعیف تر از ما بود به تساوی رسیدیم. لازمه صعود در جام جهانی به مرحله بعد پیروزی در اولین دیدار است ولی متاسفانه در بازی مقابل نیوزیلند خوب نبودیم و اشتباه داشتیم و همان اشتباهات مانع از پیروزی شد. البته‌ دوبار عقب افتادیم ولی شیرازه تیم از هم پاشیده نشد و به بازی برگشتیم و در پایان به تساوی رسیدیم.

این کارشناس فوتبال ادامه داد: برابر بلژیک در کار تیمی و هماهنگی دفاعی بهتر بودیم و یک بیرانوند آماده هم مانع از گلزنی تیم خوب بلژیک شد و تیم شخصیت خود را پیدا کرد و یک بازی خوب را انجام داد. در مقابل بلژیک حتی می‌توانستیم برنده هم بشویم ولی از فرصت‌ها بخوبی استفاده نکردیم.

مهاجم سابق فوتبال ایران ادامه داد: برابر مصر بهتر از دو بازی گذشته بودیم و یک پنالتی را به راحتی از دست دادیم ولی با اینکه این بازی هم گل خوردیم اما به بازی برگشتیم و گل تساوی را زدیم تا همچنان به صعود امیدوار باشیم که شانس با ما یار نبود و همه اتفاقات فوتبالی به ضرر ما تمام شد تا به مرحله بعد صعود نکنیم اما در مجموع بازی به بازی بهتر شدیم ولی صعود را از دست دادیم.



وی در خصوص عدم صعود تیم ملی به مرحله بعد در جام جهانی گفت: هر سرمربی یک نگاه، ایده و استراتژی دارد و بر اساس نفراتی که دارد تغییرات تاکتیکی در هر بازی می‌دهد. با توجه به اینکه از ۶ ماه قبل می‌دانستیم با چه تیم هایی همگروه هستیم باید برنامه ریزی دقیق انجام می‌دادیم. البته‌ حاشیه هایی که متاسفانه برای تیم ملی بوجود آمد باعث شد تا تیم ملی آرامش و تمرکز لازم را نداشته باشد.

مهاجم سابق تیم فوتبال استقلال ادامه داد: البته ضعف هایی هم وجود داشت مثل نبود چند بازیکن جوان که می‌توانستند به تیم ملی کمک کنند. چراهای زیادی وجود دارد مثل اینکه چرا حسین نژاد به جام جهانی نرفت؟ چرا روزبه مصدوم تیم ملی را همراهی کرد؟ چرا حسین زاده و قائدی کم به بازی گرفته شدند؟ اینها هم سوالاتی هست که بطور حتم سرمربی تیم ملی در کمال آرامش به آنها پاسخ خواهد داد تا مردم علاقمند به تیم ملی و کارشناسان بطور کامل از شرایط تیم ملی آگاهی پیدا کنند.

ایمان عالمی در خصوص تغییرات گسترده در تیم ملی برای حضوری پر قدرت در جام ملتهای آسیا گفت: همه تیم های بزرگ دنیا دستخوش تغییرات می‌شوند. اما باید بدانیم فدراسیون چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. آیا با قلعه نویی ادامه خواهد داد یا به دنبال جذب مربی خارجی است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط کشور و شناخت خوب قلعه نویی از تیم ملی او باید همچنان برای حضور در جام ملتهای آسیا به کارش ادامه دهد ولی لازم است با یک برنامه ریزی دقیق‌تر و تقویت کادر فنی آماده شروع بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا شود.

ایمان عالمی در پایان گفت: مسئولان فدراسیون فوتبال هم باید خیلی زود برنامه ریزی خود را برای جام جهانی ۴ سال دیگر شروع کنند تا بتوانیم در جام ملتهای ۲۰۲۷ و جام جهانی ۲۰۳۰حضوری پر قدرت داشته باشیم.