تفکر «تساوی» باعث صعود نکردن تیم ملی شد/ فدراسیون نگاهش را عوض کند

عبدالعلی چنگیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: تیم ملی نتوانست سنت شکنی کرده و به مرحله بعد صعود کند. تفکر تساوی در تیم ملی جا افتاده بود و همین طرز تفکر باعث شد تا به دنبال شانس باشیم که متاسفانه در این مورد هم خوش شانس نبودیم.

وی ادامه داد: در برابر نیوزیلند باید برنده می‌شدیم که با تساوی کارمان به پایان رسید. شاید تنها نکته مثبت در این دیدار این بود که توانستیم هر بار که گل خوردیم به بازی برگردیم و بازی را به تساوی بکشانیم. در بازی برابر مصر هم این اتفاق رخ داد. تیم ملی نیاز به تغییرات اساسی دارد و باید هرچه زودتر نگرش فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی تغییر کند تا بتوانیم در آینده در فوتبال جهان حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.

وی در خصوص جوانگرایی در تیم ملی برای حضوری پر قدرت در جام ملت‌های آسیا گفت: باید بعد از پایان جام جهانی ۲۰۲۲ دست به جوانگرایی می زدیم تا شکل تیم ملی را تغییر دهیم اما این اتفاق رخ نداد و در جام جهانی ۲۰۲۶ هم با پا به سن گذاشته حاضر شدیم که یکی از تیم های سن بالای این دوره بودیم.

مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: جام ملت‌ها باید شروع تغییرات اساسی در تیم ملی باشد. در دور مقدماتی به جوانان اهمیت بیشتری دهیم تا یک تیم جوان و باانگیزه و پر انرژی را آماده مرحله نهایی جام ملت‌ها کرده تا هم حضوری موفق در این تورنمنت قدیمی آسیا داشته باشیم و هم اسکلت بندی تیم را برای جام جهانی ۲۰۳۰ آماده کنیم. در فوتبال روز دنیا اعتماد به بازیکنان جوان یک اصل مهم و تاثیرگذار است و اگر به دنبال موفقیت در سطح بین‌المللی هستیم ما هم باید بطور صحیح و اصولی دست به تغییر اساسی در تیم ملی کشورمان بزنیم. چنگیز در خصوص شرایط استقلال برای شروع لیگ برتر و لیگ قهرمانان و بسته بودن پنجره نقل و انتقالات آبی پوشان گفت: استقلال یک تیم بزرگ با میلیونها هوادار است که آنها نگران وضعیت تیم هستند و نمی‌خواهند شاهد روزهای بد برای استقلال باشند. در حالی که همه تیم ها در حال جذب بازیکن هستند استقلال پنجره نقل و انتقالاتی اش بسته است و هنوز نتوانسته بازیکنی جذب کند.

مهاجم سابق آبی پوشان ادامه داد: ما امیدواریم طبق وعده هایی که وکلا داده اند پنجره استقلال در همین هفته باز شود و توصیه من به مدیران استقلال این است که ابتدا در جذب بازیکن اسیر بازارگرمی دلالان نشوند . بازیکنی جذب کنند که کیفیت بالا داشته باشد. احساسی و بخاطر اینکه با رقیب لجبازی کنند هیچ بازیکنی جذب نکنند.

پیشکسوت باشگاه استقلال ادامه داد: اگر کمیته فنی در استقلال وجود دارد برای انتخاب هر بازیکن با اعضای کمیته فنی و سرمربی مشورت کنند و بازیکنانی را که هیچ پوئن مثبتی برای استقلال ندارند را از تیم کنار بگذارند ‌. مدیران استقلال اگر این توصیه ها را که از سر دلسوزی است بپذیرند موفق خواهند شد.

وی در خصوص سرمربی آبی پوشان هم گفت: سهراب دوبار در بدترین شرایط هدایت استقلال را بعهده گرفت و با اینکه عملکرد خوبی داشت کنار گذاشته شد. حالا که مدیران استقلال دوباره او را انتخاب کرده اند باید از سرمربی تیم حمایت کنند و اجازه ندهند که برای سرمربی حاشیه بوجود بیاد . بطور حتم اگر سهراب بداند تمام قد از او حمایت می‌شود با آرامش و بدون استرس کار خواهد کرد و موفق هم خواهد شد پس مدیران استقلال از کادر فنی و بازیکنان حمایت کنند تا ان شاءالله استقلال بتواند در لیگ قهرمانان، لیگ برتر و جام حذفی نتایج درخشانی را با حمایت هواداران کسب کند. وی در پاسخ به این پرسش که کدام تیم به قهرمانی در جام جهانی خواهد رسید گفت: با دیداری که بین فرانسه و اسپانیا برگزار می‌شود پیش بینی خیلی مشکل شده است و نمی‌توان براحتی از قهرمان این دوره صحبت کرد. اما فکر می‌کنم از بین فرانسه و اسپانیا هر تیمی برنده از زمین خارج شود قهرمان جام جهانی خواهد شد.