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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

بهره‌مندی بیش از ۱۰ هزار مادر از «کارت امید مادر» در آذربایجان‌شرقی

بهره‌مندی بیش از ۱۰ هزار مادر از «کارت امید مادر» در آذربایجان‌شرقی

تبریز- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی از بهره‌ مندی بیش از ۱۰ هزار مادر استان از «کارت امید مادر» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا بنام روز یکشنبه با اشاره به اجرای برنامه‌ های دولت در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: بیش از ۱۰ هزار مادر در استان از مزایای کارت امید مادر بهره‌ مند شده‌ اند و خدمات حمایتی متنوعی برای مادران دارای فرزند زیر دو سال پیش‌ بینی و اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه حفظ سلامت مادران و کاهش دغدغه‌ های خانواده ‌ها از اولویت‌ های این حوزه است، افزود: طرح اهدای سبدهای تغذیه ‌ای و بهداشتی به مادران واجد شرایط در سطح استان در حال اجراست.

بنام همچنین به حمایت از مادران شاغل اشاره کرد و گفت: امکان دورکاری مادران باردار تا چهار ماه در ماه‌ های پایانی بارداری با تأیید دستگاه مربوطه فراهم شده است. همچنین مرخصی زایمان برای مادران شاغل ۹ ماه و برای مادران دارای فرزند دوقلو ۱۲ ماه تعیین شده و دستگاه‌ های اجرایی موظف به حفظ سمت سازمانی آنان پس از پایان مرخصی هستند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی با تأکید بر توسعه پوشش‌ های بیمه‌ ای اظهار داشت: تمامی مادران باردار و کودکان زیر پنج سال فاقد بیمه، تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند تا هزینه‌ های درمانی خانواده ‌ها کاهش یابد.

وی با اشاره به اجرای طرح «یسنا» در استان افزود: این طرح با هدف تأمین امنیت غذایی و بهبود تغذیه مادران باردار و شیرده در دهک‌ های کم‌ درآمد اجرا می‌ شود و بر اساس آن، اعتبار خرید اقلام اساسی به‌ صورت غیرنقدی به حساب مادران دارای فرزند زیر دو سال واریز می‌شود.

بنام خاطرنشان کرد: در قالب این طرح، مادران دهک‌ های اول تا سوم ماهانه ۶۵۰ هزار تومان و مادران دهک‌ های چهارم و پنجم ۵۰۰ هزار تومان اعتبار غیرنقدی برای خرید کالاهای اساسی دریافت می‌کنند.

وی همچنین از تداوم پرداخت تسهیلات فرزندآوری خبر داد و گفت: وام فرزندآوری برای فرزند اول ۴۴ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۸ میلیون تومان، فرزند سوم ۱۳۲ میلیون تومان، فرزند چهارم ۱۶۵ میلیون تومان و برای فرزند پنجم و بیشتر ۲۲۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

کد مطلب 6892521

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