به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا بنام روز یکشنبه با اشاره به اجرای برنامه های دولت در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: بیش از ۱۰ هزار مادر در استان از مزایای کارت امید مادر بهره مند شده اند و خدمات حمایتی متنوعی برای مادران دارای فرزند زیر دو سال پیش بینی و اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه حفظ سلامت مادران و کاهش دغدغه های خانواده ها از اولویت های این حوزه است، افزود: طرح اهدای سبدهای تغذیه ای و بهداشتی به مادران واجد شرایط در سطح استان در حال اجراست.
بنام همچنین به حمایت از مادران شاغل اشاره کرد و گفت: امکان دورکاری مادران باردار تا چهار ماه در ماه های پایانی بارداری با تأیید دستگاه مربوطه فراهم شده است. همچنین مرخصی زایمان برای مادران شاغل ۹ ماه و برای مادران دارای فرزند دوقلو ۱۲ ماه تعیین شده و دستگاه های اجرایی موظف به حفظ سمت سازمانی آنان پس از پایان مرخصی هستند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی با تأکید بر توسعه پوشش های بیمه ای اظهار داشت: تمامی مادران باردار و کودکان زیر پنج سال فاقد بیمه، تحت پوشش بیمه سلامت قرار میگیرند تا هزینه های درمانی خانواده ها کاهش یابد.
وی با اشاره به اجرای طرح «یسنا» در استان افزود: این طرح با هدف تأمین امنیت غذایی و بهبود تغذیه مادران باردار و شیرده در دهک های کم درآمد اجرا می شود و بر اساس آن، اعتبار خرید اقلام اساسی به صورت غیرنقدی به حساب مادران دارای فرزند زیر دو سال واریز میشود.
بنام خاطرنشان کرد: در قالب این طرح، مادران دهک های اول تا سوم ماهانه ۶۵۰ هزار تومان و مادران دهک های چهارم و پنجم ۵۰۰ هزار تومان اعتبار غیرنقدی برای خرید کالاهای اساسی دریافت میکنند.
وی همچنین از تداوم پرداخت تسهیلات فرزندآوری خبر داد و گفت: وام فرزندآوری برای فرزند اول ۴۴ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۸ میلیون تومان، فرزند سوم ۱۳۲ میلیون تومان، فرزند چهارم ۱۶۵ میلیون تومان و برای فرزند پنجم و بیشتر ۲۲۰ میلیون تومان پرداخت میشود.
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