«ابراهیم صمدی» جانباز ۷۰ درصد زنجانی به جمع یاران شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، جانباز۷۰ درصد، شهید «ابراهیم صمدی»، پس از سال‌ها تحمل صبورانه رنج جانبازی، صبح امروز ۲۸ تیرماه دعوت حق را لبیک گفت و به یاران شهیدش پیوست.

این شهید والامقام که از یادگاران هشت سال دفاع مقدس بود، در عملیات غرورآفرین «خیبر» در تاریخ ۱۵ اسفندماه در منطقه طلائیه بر اثر مجروحیت شدید به مقام جانبازی ۷۰ درصد نائل آمد و سال‌ها رنج ناشی از عارضه قطع نخاع را با صبوری و توکل به پروردگار پشت سر گذاشت.

شهید ابراهیم صمدی متولد ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۴۳ بود که عمر پربرکت خود را در مسیر خدمت به آرمان‌های انقلاب اسلامی سپری کرد.

یاد و خاطره این شهید والامقام که عمر خود را وقف دفاع از کیان ایران اسلامی کرد، همواره در ذهن و قلب مردم قدرشناس باقی خواهد ماند.

مراسم تشییع و گرامیداشت این شهید معزز متعاقباً از طریق همین رسانه به اطلاع مردم شهیدپرور و قدرشناس خواهد رسید.