بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از مناطق سیل زده لارستان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارش‌های شدید اخیر در جنوب استان فارس و بروز آب‌گرفتگی و خسارت در برخی مناطق، حسین ساجدی‌نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور صبح سه شنبه با حضور در لارستان آخرین وضعیت مناطق آسیب دیده از باران این شهرستان و ارزیابی خسارات وارده به زیرساخت‌های شهری و روستایی را از نزدیک بررسی کرد.

در این بازدید که رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس و جمعی از مدیران کل و معاونین استانی از جمله معاونین هلال‌احمر و جهاد کشاورزی استان فارس نیز حضور داشتند، وضعیت معابر شهری، پل‌ها و تاسیساتی که بر اثر سیلاب دچار خسارت شده‌اند، مورد بازدید قرار گرفت.

در این بازدیدها مقرر شد جلسه‌ای برای جمع‌بندی میزان خسارات و تخصیص اعتبارات یا تجهیزات لازم برای جبران آسیب‌ها و پیشگیری از حوادث مشابه در فرمانداری ویژه لارستان برگزار شود.