انقلاب اسلامی ریشه در قلب مردم دارد

حجت‌الاسلام یونس قائدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران، بر تداوم و پایداری این نظام برخاسته از پیوند عمیق با آرمان‌های قیام امام حسین (ع) تأکید کرد.

وی گفت: برخلاف بسیاری از زلزله‌های سیاسی که موجب فروپاشی جوامع می‌شوند، انقلاب اسلامی با وجود فشارهای اقتصادی و چالش‌های مختلف، به دلیل ریشه داشتن در دل و جان مردم، همچنان استوار و پابرجا مانده است.

مسئول اداره تبلیغات اسلامی لامرد افزود: مردم ایران با ایثار، فداکاری و تقدیم خون خود، تبعیت از رهبری را ادامه مسیر و مکتب سیدالشهدا (ع) می‌دانند و همین باور، پشتوانه اصلی استمرار انقلاب اسلامی است.

قائدی با اشاره به مقایسه انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب‌های بزرگ تاریخ، ایران اسلامی را نمونه‌ای از یک انقلاب اجتماعی و سیاسی ماندگار دانست و تصریح کرد: جوانان نقش اساسی در ساخت آینده کشور دارند و می‌توانند با تکیه بر توانمندی‌های خود، مسیر پیشرفت و اقتدار ایران را هموارتر کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی با اتکا به مدیریت کلان، ظرفیت‌های داخلی و شجاعت رهبری، در مسیر تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های اثرگذار و ثروتمند منطقه قرار دارد و در برابر فشارها و زیاده‌خواهی ابرقدرت‌ها، به‌ویژه آمریکا، با اقتدار ایستادگی خواهد کرد.

مسئول اداره تبلیغات اسلامی لامرد در پایان با اشاره به جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی امروز به پایگاهی برای جهان اسلام تبدیل شده و پرچم عزت، اقتدار و استقلال آن بر فراز قله‌های جهان خواهد درخشید.