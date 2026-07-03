انقلاب اسلامی ریشه در قلب مردم دارد

حجتالاسلام یونس قائدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران، بر تداوم و پایداری این نظام برخاسته از پیوند عمیق با آرمانهای قیام امام حسین (ع) تأکید کرد.
وی گفت: برخلاف بسیاری از زلزلههای سیاسی که موجب فروپاشی جوامع میشوند، انقلاب اسلامی با وجود فشارهای اقتصادی و چالشهای مختلف، به دلیل ریشه داشتن در دل و جان مردم، همچنان استوار و پابرجا مانده است.
مسئول اداره تبلیغات اسلامی لامرد افزود: مردم ایران با ایثار، فداکاری و تقدیم خون خود، تبعیت از رهبری را ادامه مسیر و مکتب سیدالشهدا (ع) میدانند و همین باور، پشتوانه اصلی استمرار انقلاب اسلامی است.
قائدی با اشاره به مقایسه انقلاب اسلامی با دیگر انقلابهای بزرگ تاریخ، ایران اسلامی را نمونهای از یک انقلاب اجتماعی و سیاسی ماندگار دانست و تصریح کرد: جوانان نقش اساسی در ساخت آینده کشور دارند و میتوانند با تکیه بر توانمندیهای خود، مسیر پیشرفت و اقتدار ایران را هموارتر کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی با اتکا به مدیریت کلان، ظرفیتهای داخلی و شجاعت رهبری، در مسیر تبدیل شدن به یکی از قدرتهای اثرگذار و ثروتمند منطقه قرار دارد و در برابر فشارها و زیادهخواهی ابرقدرتها، بهویژه آمریکا، با اقتدار ایستادگی خواهد کرد.
مسئول اداره تبلیغات اسلامی لامرد در پایان با اشاره به جایگاه بینالمللی جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی امروز به پایگاهی برای جهان اسلام تبدیل شده و پرچم عزت، اقتدار و استقلال آن بر فراز قلههای جهان خواهد درخشید.
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