به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر چهارشنبه در تشریح نتایج نشست مشترک اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و شورای تامین استان کرمان به خبرنگاران گفت: در این جلسه گزارشی از شرایط و زیرساخت‌های امنیتی استان کرمان ارائه شد و خوشبختانه این گزارش نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه در رسیدگی به زیرساخت‌های امنیتی و ارتقای شاخص‌های امنیتی استان بود.

وی با اشاره به طرح درخواست‌های اعضای شورای تأمین استان کرمان در این نشست افزود: درخواست‌های اعضای شورای تأمین استان با استقبال اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

استاندار کرمان ادامه داد: مقرر شد با جمع‌بندی مناسب، این درخواست‌ها در جلسه دیگری در مجلس شورای اسلامی نهایی شود تا پشتیبانی دستگاه‌های ملی در حوزه امنیت کشور را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: با کمک این پشتیبانی، برخی از چالش‌ها، مشکلات و کمبودهای موجود در حوزه زیرساختی مرتفع خواهد شد.

هوشمندسازی امنیت و طرح‌های امنیت مردم‌پایه در استان کرمان

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان نیز با اشاره به برگزاری نشست مشترک شورای تأمین استان با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این نشست به میزبانی شورای تأمین استان برگزار شد و سومین سفر رسمی اعضای این کمیسیون به استان کرمان بود.

رحمان جلالی، افزود: در ابتدای نشست، مصوبات جلسه پیشین مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌ها و ساختارهایی که با هدف ارتقای امنیت پایدار استان در دستور کار قرار داشت، ارزیابی شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان ادامه داد: همچنین گزارشی از روند اجرای پروژه‌های امنیتی استان و میزان پیشرفت آن‌ها ارائه شد و مقرر شد اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به‌صورت میدانی از این پروژه‌ها بازدید کنند.

جلالی، با اشاره به ارائه گزارش فعالیت سه قرارگاه دفاعی، امنیتی و انتظامی استان کرمان در این نشست گفت: روند اقدامات انجام‌شده در این حوزه‌ها برای اعضای کمیسیون تشریح شد و بر اساس تصمیمات این نشست، پیگیری توسعه زیرساخت‌ها و ساختارهای هوشمندسازی امنیت در استان کرمان و نیز اجرای طرح‌های امنیت مردم‌پایه و محله‌محور در دستور کار جلسات آینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و گزارش پیشرفت اقدامات نیز در صحن این کمیسیون ارائه خواهد شد.