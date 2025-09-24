فرآیند ارزیابی بنگاه های اقتصادی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت، حسین قشمی دبیر شورای سیاستگذاری حمایت از حقوق مصرف کنندگان اظهار کرد: فرآیند ارزیابی بنگاههای اقتصادی با حضور مدیران و کارشناسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین نمایندگان دستگاهها و نهادهای ذیربط در حوزه کنترل و ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی از جمله وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد ایران، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان برنامه و بودجه و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری اعطای گواهینامه و تندیس، انجام میشود.
وی افزود: روز نهم اسفند به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تقویم رسمی کشور ثبت و طی ۲۳ دوره، بنگاههای اقتصادی برگزیده در حوزه رعایت حقوق مصرف کننده، معرفی و با اعطای گواهینامه و تندیسهای ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از آنها تقدیر به عمل آمده است.
قشمی ادامه داد: به منظور یکپارچه سازی و ایجاد کارآمدی بیشتر برای تسهیل فرایندهای ثبت نام شرکتها و معرفی برترین تولیدکنندگان سال بر اساس نظرسنجی مردمی، شاخصهای ارزیابی و ارزیابی کارشناسان مجرب سازمان حمایت از مصرف کننده، سامانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان (هرم) طراحی و پیادهسازی شده است.
دبیر شورای سیاستگذاری و اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: این سامانه با هدف افزایش شفافیت، تسریع در پاسخگویی و ارتقای سطح همکاری میان ذینفعان مختلف، به گونهای طراحی شده که کاربران در سطوح مختلف سازمانی اعم از مدیران ارشد، مدیران استانی، ارزیابان و کاربران کارگزار (شرکتهای افکارسنجی و کاربران مرتبط با شرکتها) بتوانند با سهولت و امنیت بالا به اطلاعات دسترسی یافته و اقدامات مورد نیاز خود را انجام دهند.
قشمی افزود: در بیست و چهارمین فرایند ارزیابی انتخاب بنگاههای حامی حقوق مصرف کنندگان، بازمهندسی فرآیندها و بازنگری آیین نامه اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان طی تفاهمنامهای با دانشگاه صدا و سیما و اساتید دانشکده ارتباطات صدا و سیما نهایی و در ارزیابی بنگاههای اقتصادی لحاظ میشود.
وی خاطرنشان کرد: از همه بنگاههای اقتصادی کشور دعوت میکنیم تا بهمنظور ارزیابی و سنجش قابلیت و توانمندی خود دراین فرآیند شرکت کنند، زیرا شرایط لازم برای موفقیت یک بنگاه اقتصادی در جهت ورود به بازارهای ملی، منطقهای و بینالمللی، موفقیت در کسب نظر مصرف کنندگان داخلی است و این امر جز با ارزیابی و سنجش عملکرد از سوی مراکز معتبر و نظارتی حاصل نخواهد شد.
نظر شما