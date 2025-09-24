  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

فرآیند ارزیابی بنگاه های اقتصادی آغاز شد

فرآیند ارزیابی بنگاه های اقتصادی آغاز شد

دبیر شورای سیاستگذاری سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: فرآیند ارزیابی بنگاه های اقتصادی کشور با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های مختلف در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت، حسین قشمی دبیر شورای سیاستگذاری حمایت از حقوق مصرف کنندگان اظهار کرد: فرآیند ارزیابی بنگاه‌های اقتصادی با حضور مدیران و کارشناسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در حوزه کنترل و ارزیابی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی از جمله وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد ایران، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان برنامه و بودجه و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری اعطای گواهینامه و تندیس، انجام می‌شود.

وی افزود: روز نهم اسفند به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تقویم رسمی کشور ثبت و طی ۲۳ دوره، بنگاه‌های اقتصادی برگزیده در حوزه رعایت حقوق مصرف کننده، معرفی و با اعطای گواهینامه و تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از آن‌ها تقدیر به عمل آمده است.

قشمی ادامه داد: به منظور یکپارچه سازی و ایجاد کارآمدی بیشتر برای تسهیل فرایندهای ثبت نام شرکت‌ها و معرفی برترین تولیدکنندگان سال بر اساس نظرسنجی مردمی، شاخص‌های ارزیابی و ارزیابی کارشناسان مجرب سازمان حمایت از مصرف کننده، سامانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان (هرم) طراحی و پیاده‌سازی شده است.

دبیر شورای سیاستگذاری و اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: این سامانه با هدف افزایش شفافیت، تسریع در پاسخگویی و ارتقای سطح همکاری میان ذینفعان مختلف، به گونه‌ای طراحی شده که کاربران در سطوح مختلف سازمانی اعم از مدیران ارشد، مدیران استانی، ارزیابان و کاربران کارگزار (شرکت‌های افکارسنجی و کاربران مرتبط با شرکت‌ها) بتوانند با سهولت و امنیت بالا به اطلاعات دسترسی یافته و اقدامات مورد نیاز خود را انجام دهند.

قشمی افزود: در بیست و چهارمین فرایند ارزیابی انتخاب بنگاه‌های حامی حقوق مصرف کنندگان، بازمهندسی فرآیندها و بازنگری آیین نامه اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان طی تفاهمنامه‌ای با دانشگاه صدا و سیما و اساتید دانشکده ارتباطات صدا و سیما نهایی و در ارزیابی بنگاه‌های اقتصادی لحاظ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از همه بنگاه‌های اقتصادی کشور دعوت می‌کنیم تا به‌منظور ارزیابی و سنجش قابلیت و توانمندی خود دراین فرآیند شرکت کنند، زیرا شرایط لازم برای موفقیت یک بنگاه اقتصادی در جهت ورود به بازارهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، موفقیت در کسب نظر مصرف کنندگان داخلی است و این امر جز با ارزیابی و سنجش عملکرد از سوی مراکز معتبر و نظارتی حاصل نخواهد شد.

کد خبر 6600300
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها