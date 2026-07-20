معصومه کیانی گزارشگر رادیو ورزش، با توصیف فضای حاکم بر جامعه در روزهای اخیر و تأکید بر روحیه ایستادگی ملت ایران، به خبرنگار مهر بیان کرد: واقعیت این است که مردم ما این روزها داغدار و در عین حال استوار هستند. در چهره‌ها غم دیده می‌شود، اما در کنار این غم، حس عمیقی از همدلی و ایستادگی وجود دارد. در مراسم‌های مختلفی که برای رهبر شهیدمان برگزار شد، مردم فقط برای ابراز ناراحتی نیامده بودند؛ آمده بودند تا نشان دهند که راه و یاد شهدا در حافظه این ملت زنده می‌ماند و با گذشت زمان کمرنگ نمی‌شود.

وی که در این ایام در بطن جامعه و میان مردم حضور داشته، افزود: در گزارش‌هایی که از مردم مقاوم و فهیم کشورمان تهیه کردم، آنچه بیش از همه به چشم می‌آمد، حضور صادقانه و پرشور مردم از نسل‌های مختلف بود. همه با یک حس مشترک یعنی حس وفاداری، احترام و مسئولیت آمده بودند. این حضور نشان می‌دهد که پیوند مردم با چهره‌های اثرگذار و فداکار، پیوندی عمیق و عاطفی است و پیامش این است که ملت ایران در برابر سختی‌ها عقب‌نشینی نمی‌کند و سرمایه‌های معنوی خود را فراموش نخواهد کرد.

کیانی با بیان اینکه موضوع خونخواهی یکی از مطالبات اصلی مردم است، تصریح کرد: خونخواهی از رهبر شهیدمان را هم از زبان مردم شنیدم و هم روی نوشته‌هایی که در دست داشتند، دیدم. باید توجه داشت که خونخواهی تنها یک واژه احساسی یا شعاری نیست. خونخواهی در معنای واقعی یعنی نگذاریم راه، آرمان و هدفی که شهید برای آن ایستاده بود، فراموش شود. خونخواهی یعنی مطالبه عدالت، حفظ وحدت ملی، دفاع از حقیقت و ادامه دادن مسیری که با فداکاری و ازخودگذشتگی شکل گرفته است. اگر این نگاه وجود داشته باشد، خونخواهی از سطح شعار فراتر رفته و به یک مسئولیت ملی تبدیل می‌شود.

این گزارشگر رادیو ورزش با تأکید بر اینکه شهدا به امروز و آینده این ملت معنا می‌دهند، اظهار کرد: خونخواهی یعنی زنده نگه‌داشتن راه شهید با وحدت، آگاهی، ایستادگی و مطالبه‌گری. هرچه ما در حفظ همبستگی، وفاداری به ارزش‌ها و ادامه دادن مسیر عزت و استقلال جدی‌تر باشیم، در واقع حق آنان را بهتر ادا کرده‌ایم.

وی در پایان با اشاره به نقشه‌های دشمنان برای ایجاد شکاف در جامعه گفت: در چنین روزهایی بیش از هر زمان دیگری باید مراقب وحدت و همدلی بود. دشمنان همیشه روی ایجاد شکاف و تضعیف روحیه مردم حساب می‌کنند، اما تجربه نشان داده است که ملت ما در روزهای سخت، منسجم‌تر و محکم‌تر کنار هم می‌ایستد. اگر بخواهیم حق شهدا را ادا کنیم، یکی از مهم‌ترین کارها، حفظ همین انسجام و تقویت امید و اعتماد در جامعه است.