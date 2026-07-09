غیبت غیرموجه بازیکن پرسپولیس در اردوی امیدها/ محرومیت در انتظار محمودی

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال امید ایران از امروز پنجشنبه ۱۸ تیرماه در کشور ترکیه آغاز می شود؛ اردویی که با حضور ۲۷ بازیکن از فهرست ۲۸ نفره دعوت‌شدگان برگزار می‌شود و تنها امیرحسین محمودی در آن غیبت دارد.

طبق پیگیری‌های خبرنگار مهر، محمودی پس از حضور در فهرست ۳۰ نفره امیر قلعه‌نویی برای جام جهانی ۲۰۲۶، همراه تیم ملی بزرگسالان راهی مکزیک و آمریکا شد و در جریان این رقابت‌ها در کنار ملی‌پوشان حضور داشت.

همین موضوع باعث شد حسین عبدی، سرمربی تیم ملی امید، برای چهار بازیکن حاضر در جام جهانی شامل امیرحسین محمودی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، محمد خلیفه و دانیال ایری مرخصی کوتاهی در نظر بگیرد تا آنها پس از سفر طولانی و فشرده، فرصت ریکاوری داشته باشند و از امروز (۱۸ تیر) به اردوی ترکیه اضافه شوند.

سه بازیکن دیگر طبق برنامه در اختیار تیم ملی امید قرار گرفتند اما محمودی برخلاف هماهنگی‌های انجام شده، از حضور در اردوی امیدها خودداری کرد.

بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد این بازیکن طی روزهای گذشته نیز در چند نوبت رفتارهای متفاوتی درباره زمان حضور در تمرینات تیم ملی امید داشته و در نهایت، با وجود هماهنگی کامل میان باشگاه پرسپولیس و کادر فنی تیم ملی امید برای در اختیار قرار دادن بازیکنان، به صورت خودسرانه راهی تمرینات پرسپولیس شده و در جمع شاگردان حسین عبدی حاضر نشده است.

این در حالی است که مدیران باشگاه پرسپولیس نیز از حضور محمودی در تمرینات این تیم غافلگیر شدند، چرا که انتظار داشتند او همانند سایر ملی‌پوشان جوان سرخپوش، پس از پایان مرخصی راهی اردوی تیم ملی امید در ترکیه شود و در دیدارهای تدارکاتی این تیم حضور داشته باشد.

غیبت غیرموجه این بازیکن باعث شده نام او از فهرست اعزامی تیم ملی امید به اردوی ترکیه خارج شود و کادر مدیریتی تیم نیز گزارش این اتفاق را برای بررسی و برخورد قانونی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال کند.

بر اساس مصوبه هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، هر بازیکنی که بدون عذر موجه از حضور در اردوهای تیم‌های ملی خودداری کند، علاوه بر جریمه نقدی، با محرومیت انضباطی نیز روبه‌رو خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند امیرحسین محمودی را در آستانه فصل جدید فوتبال ایران با چالشی جدی مواجه کند.

این در شرایطی است که این بازیکن پس از حضور در فهرست تیم ملی بزرگسالان برای جام جهانی ۲۰۲۶، یکی از چهره‌های مورد انتظار فوتبال ایران برای فصل آینده محسوب می‌شد اما اکنون با تصمیمی که برخلاف هماهنگی‌های صورت گرفته اتخاذ کرده، احتمالاً باید در انتظار رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشد.